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AMD выпустила драйвер Radeon Software Adrenalin 21.11.2, повышающий производительность карт Radeon RX 6000 в Battlefield 2042

Компания AMD выпустила новый пакет графического драйвера Radeon Software Adrenalin 21.11.2 для операционных систем Windows 10 и Windows 11. Новая версия видеодрайвера повышает производительность графических ускорителей серии Radeon RX 6000 в игре Battlefield 2042.

Источник изображений: Electronic Arts

Источник изображений: Electronic Arts

Компания указывает о повышении производительности до 14 % в Battlefield 2042 разрешении 4K и максимальных настройках качества на видеокартах Radeon RX 6900 XT, о росте производительности до 15 % при тех же настройках качества изображения с использованием видеокарт Radeon RX 6800 XT и повышении производительности до 11 % с теми же настройками качества при использовании видеокарт Radeon RX 6700 XT по сравнению с предыдущей версией драйвера.

Известные проблемы:

  • при игре в Marvel's Guardians of the Galaxy на некоторых системах с видеокартами Radeon RX 5500 XT могут наблюдаться тайм-ауты видеодрайвера. В качестве временной меры предлагается отключить функцию Radeon Anti-Lag в настройках Radeon Software;
  • у некоторых пользователей может наблюдаться повышенное потребление дискового пространства папкой Multimedia Athena Dumps;
  • в Call of Duty: Black Ops Cold War на некоторых графических продуктах AMD, таких как Radeon RX 6800M, могут наблюдаться визуальные артефакты;
  • программное обеспечение AMD Radeon может аварийно завершить работу или перестать отвечать в некоторых играх в режиме DirectX 11, таких как PlayerUnknown's Battlegrounds, с несколькими подключёнными дисплеями в расширенном режиме. Временным решением будет нажать сочетание клавиш Alt + R на клавиатуре;
  • расширенная синхронизация может вызвать появление чёрного экрана при включении в некоторых играх и конфигурациях системы. Пользователи, у которых могут возникнуть проблемы с включённой расширенной синхронизацией, должны отключить её;
  • метрики производительности Radeon и функции ведения журнала могут периодически сообщать об очень высоких и неверных значениях тактовой частоты памяти.

Загрузить свежую версию графического драйвера Radeon Software Adrenalin 21.11.2 можно с официального сайта компании AMD.

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Рубрики: Новости Software, Драйверы,
Теги: radeon software, драйвер, видеокарты, radeon rx 6000
radeon software, драйвер, видеокарты, radeon rx 6000
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