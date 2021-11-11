Акции Rivian продолжают стремительно дорожать — скоро компания потеснит Volkswagen

Электромобильная компания Rivian продолжает дорожать после выхода на биржу в минувшую среду. На сегодняшний день молодая компания укрепила свои позиции в качестве второго по уровню капитализации автопроизводителя в США — впереди только Tesla с капитализацией выше $1 млрд, а вот такие гиганты, как Ford и General Motors оказались далеко позади.

За первые сутки после дебюта на бирже NASDAQ акции Rivian подскочили на 37 %. Изначально они размещались по цене $78, что уже было выше первоначально запланированной стоимости, но вскоре после начала торгов их цена перевалила за $100, а капитализация выросла примерно до $100 млрд.

На этом рост на остановился, и сегодня акции Rivian поднялись ещё на 23 %, до отметки в $124,3. На момент написания данного материала курс несколько скорректировался — $123,1. В итоге в данный момент капитализация компании составляет 127,63 млрд долларов. Для сравнения, капитализация Volkswagen, крупнейшего европейского автопроизводителя, составляет 122 млрд евро, что почти равно 140 млрд долларов. Возможно, совсем скоро Rivian подвинет этого немецкого автопроизводителя.

Что интересно, Rivian начала поставлять свои электромобили, а именно электрические пикапы R1T, только в минувшем сентябре. Огромная вера инвесторов в начинающую компанию обусловлена как в целом повышенным интересом к электромобилям и их производителя, за которыми должно быть будущее, так и тем фактом, что держателями акций Rivian являются Amazon и Ford. У первой 20 % компании, у второй — 12 %. К тому же Amazon уже заказала у Rivian 100 тысяч электрических фургонов, как только будет налажено их производство.