Motorola готовит смартфон G71 5G на новом процессоре Snapdragon 480+

Motorola за последнее время выпустила довольно много доступных смартфонов, включая доступные модели E20, E30 и E40. Вчера стало известно, что компания готовит Moto G Power 2022 с ёмким аккумулятором. Теперь появилась информация о ещё одном устройстве серии G — Moto G71 5G.

В базе китайского регулятора TENAA появилась информация об устройстве с номером модели XT2169, которое, как ожидается, получит название Moto G71 5G. Согласно имеющимся данным, новинка получит AMOLED-экран с разрешением Full HD+. Известно, что основой смартфона станет восьмиядерный чипсет, по слухам, недавно представленный Qualcomm Snapdragon 480+. Будут доступны версии с 6, 8 и 12 Гбайт оперативной памяти и 64-, 128- и 256-Гбайт накопителями. Moto G71 5G получит 4700-мА·ч аккумулятор.

Судя по рендерам, опубликованным в базе TENAA, Moto G71 получит дизайн, похожий на новинки серии Е и грядущий флагман Edge 30 Ultra, качественные изображения которого сегодня появились в Сети. Какие датчики войдут в состав основной камеры пока неизвестно. Ожидается, что запуск смартфона состоится в ближайшее время.