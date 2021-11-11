3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостирынок ITMotorola готовит смартфон G71 5G на ново...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Motorola готовит смартфон G71 5G на новом процессоре Snapdragon 480+

Motorola за последнее время выпустила довольно много доступных смартфонов, включая доступные модели E20, E30 и E40. Вчера стало известно, что компания готовит Moto G Power 2022 с ёмким аккумулятором. Теперь появилась информация о ещё одном устройстве серии G — Moto G71 5G.

Источник изображения: TENAA

Источник изображения: TENAA

В базе китайского регулятора TENAA появилась информация об устройстве с номером модели XT2169, которое, как ожидается, получит название Moto G71 5G. Согласно имеющимся данным, новинка получит AMOLED-экран с разрешением Full HD+. Известно, что основой смартфона станет восьмиядерный чипсет, по слухам, недавно представленный Qualcomm Snapdragon 480+. Будут доступны версии с 6, 8 и 12 Гбайт оперативной памяти и 64-, 128- и 256-Гбайт накопителями. Moto G71 5G получит 4700-мА·ч аккумулятор.

Судя по рендерам, опубликованным в базе TENAA, Moto G71 получит дизайн, похожий на новинки серии Е и грядущий флагман Edge 30 Ultra, качественные изображения которого сегодня появились в Сети. Какие датчики войдут в состав основной камеры пока неизвестно. Ожидается, что запуск смартфона состоится в ближайшее время.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Раскрыт дизайн флагманского смартфона Motorola Edge 30 Ultra
Motorola готовит смартфон Moto G Power (2022) с мощной батареей
Смартфон Moto G Power (2022) отметился в бенчмарке с процессором Helio G35
Бренд realme предлагает смартфоны со скидками до 10 тысяч рублей
Смартфон Vivo V23e получит процессор Helio G96 и тройную камеру
Быстрая зарядка Google Pixel 6 с новым 30-Вт ЗУ оказалась не такой уж быстрой
Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, слухи,
Теги: смартфон, слухи, утечка, lenovo, motorola
смартфон, слухи, утечка, lenovo, motorola
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Обзор офисного мини-ПК на российском Arm-процессоре Baikal-M 239
Компьютер месяца — ноябрь 2021 года 191
SpinLaunch впервые протестировала прототип кинетической системы запуска объектов в космос без ракет 173
AMD рассказала про EPYC на архитектуре Zen 4: 96-ядерный Genoa и 128-ядерный Bergamo 172

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
SpinLaunch впервые протестировала прототип кинетической системы запуска объектов в космос без ракет
Seagate показала первый в мире жёсткий диск с интерфейсом PCIe NVMe
В России изготовлена первая партия восстановленного уран-плутониевого топлива для реакторов ВВЭР
Patreon создаст собственный видеохостинг, чтобы отгородиться от YouTube
GTA: The Trilogy — The Definitive Edition вышла на ПК и консолях
Опубликован прайс-лист услуг известных российских хакеров: взлом Telegram обойдётся в 150 тыс. рублей 4 ч.
Криптовалюта — харам: исламский совет Индонезии запретил мусульманам использовать цифровые финансы 4 ч.
Культовая ролевая игра Star Wars: Knights of the Old Republic добралась до Nintendo Switch 5 ч.
Стали известны сроки выпуска и состав второго пострелизного патча для экшена по мотивам «Истребителя демонов» 6 ч.
Человеку-пауку по версии Marvel’s Avengers посвятили кинематографический трейлер 6 ч.
На следующей неделе в Epic Games Store бесплатными станут сразу три проекта, включая интерактивную выставку Radiohead 7 ч.
Ubisoft подтвердила дату выхода Rainbow Six Extraction, снизила цену игры и ввела пропуск для друга 7 ч.
Xbox планирует купить разработчика для создания казуальных и социальных игр 8 ч.
RPG в стиле Disco Elysium и тёмное фэнтези с сильной атмосферой южной готики: подробности новых Xbox-эксклюзивов просочились в Сеть 8 ч.
WhatsApp позволит скрывать время последней активности от отдельных собеседников 9 ч.
Новая статья: Обзор игрового 4K-монитора Gigabyte M32U: всё лишнее – прочь! 3 ч.
Sitronics Group вложит 100 млн руб. в создание серверов на базе российских Arm-процессоров Baikal-S 3 ч.
Крупнейший производитель чипов Китая SMIC лишился четырёх членов совета директоров 3 ч.
Motorola готовит смартфон G71 5G на новом процессоре Snapdragon 480+ 5 ч.
SK hynix показала стеки памяти HBM3 объёмом 24 Гбайт со скоростью до 819 Гбайт/с 6 ч.
В IBM Cloud появились bare-metal серверы с двумя AMD EPYC 7763 6 ч.
Акции Rivian продолжают стремительно дорожать — скоро компания потеснит Volkswagen 6 ч.
Logitech представила систему видеоконференцсвязи Rally Bar Mini в России 7 ч.
Vivo скоро выпустит смарт-часы Watch 2 с поддержкой до трёх eSIM 7 ч.
Создана 3D-модель электромобиля Apple Car на основе патентов компании 8 ч.