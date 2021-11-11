Криптовалюта — харам: исламский совет Индонезии запретил мусульманам использовать цифровые финансы

Стало известно, что исламский совет Индонезии запретил мусульманам использовать в качестве денежных средств цифровые активы. По мнению религиозных лидеров, криптовалюты связаны с неопределённостью и азартом, что не соответствует постулатам шариата.

Решение совета после проведённого заседания огласил один из его участников Асрорун Ниам Шолех (Asrorun Niam Sholeh). Он также добавил, что рассматривать криптовалюту в качестве товара или цифрового актива можно будет только в случае, если она будет соответствовать принципам шариата и сможет доказать свою полезность для мусульман. Источник отмечает, что решение совета не носит юридической силы. При этом организация поддерживает соблюдение норм шариата, а также сотрудничает с разными организациями, включая Министерство финансов Индонезии и Центральный банк, а значит, озвученное мнение будет иметь силу.

Решение религиозных лидеров не означает, что вся торговля криптовалютами в Индонезии будет остановлена. Однако указ может удержать мусульман от инвестирования в цифровые активы, а также заставит местные учреждения пересмотреть вопрос о выпуске цифровых активов. Вместе с этом индонезийские власти поддерживают развитие криптовалютного рынка в стране, позволяя торговать цифровыми активами. Также известно о планах по запуску на территории Индонезии первой криптовалютной биржи. Предполагается, что такая платформа может начать функционировать уже в конце этого года.