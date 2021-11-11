Опубликован прайс-лист услуг известных российских хакеров: взлом Telegram обойдётся в 150 тыс. рублей

Специалисты компании Trend Micro, которая занимается интернет-безопасностью, обнаружили прайс-лист услуг известных хакеров группировки Void Balaur. Стоит отметить, что свой прейскурант хакеры предпочитают размещать на русскоязычных форумах. Сайт Void Balaur также оформлен на русском, а цены на нём указаны в рублях.

Согласно расценкам, взлом аккаунта Google обойдётся клиенту Void Balaur в 30 тысяч рублей. Это самая дорогая позиция в прейскуранте. Примечательно, что услуги по взлому аккаунта Apple ID в списке нет. Дешевле всего стоит получение несанкционированного доступа к учётной записи Mail.ru — всего 5000 рублей. Взлом аккаунта «ВКонтакте» или «Одноклассников» стоит 15 тысяч рублей.

Однако цены на взлом постоянно растут. Обнаруженный Trend Micro прайс был актуальным в 2020 году. По данным ресурса Bleeping Computer, в этом году расценки ощутимо повысились. Теперь взлом Gmail обойдётся в 40 тысяч рублей. Кроме того, теперь получение доступа к аккаунту Google не самая дорогая позиция. Первое место занимает Telegram — 150 тысяч рублей. На втором разместился почтовый сервис Protonmail.

Примечательно, что Void Balaur не брезгуют и кражей криптовалют. По данным Trend Micro, группировка регулярно создаёт фишинговые страницы, замаскированные под сайты криптовалютных бирж. Хакеры привлекают пользователей на такие поддельные сайты, обманом заставляя их делиться своими персональными данными.

Сообщается, что Void Balaur работают с 2015 года. Реклама услуг группы начала появляться в 2018 году на русскоязычных хакерских форумах. Сообщается, что за время существования Void Balaur, жертвами её деятельности стали более 3 500 человек из разных уголков мира, включая правозащитников, журналистов и даже действующих министров и членов парламента одной из европейских стран.

С 2019 года Void Balaur торгует персональными данными россиян. Хакеры за деньги могут предоставить паспортные данные, сведения о судимости, кредитную историю и данные о состоянии банковского счёта, а также информацию из базы ФНС, данные ГИБДД о штрафах, регистрации транспортных средств и многом другом.

Не так давно хакеры начали торговать данными, полученными от операторов связи: номера телефонов, записи разговоров и SMS, притом даже с указанием координат базовой станции, которая передавала сигнал с телефона жертвы. За эту информацию злоумышленники просят от 1500 до 8800 рублей.

Сообщается, что в этом году от действий Void Balaur пострадали члены совета директоров и исполнительные директоры крупной российской корпорации, название которой не разглашается.