Крупнейший производитель чипов Китая SMIC лишился четырёх членов совета директоров

На этой неделе совет директоров компании Semiconductor Manufacturing International Co. (SMIC), являющейся крупнейшим контрактным производителем полупроводниковой продукции Китая, лишился четырёх членов. Это произошло на фоне вступления в силу новых санкций США, после введения которых SMIC потребуется получение специальных лицензий на использование любых технологий американского происхождения.

Совет директоров покинул заместитель генерального директора Лян Монг-Сун (Liang Mong-Song), в прошлом занимавший высокопоставленные посты в южнокорейском технологическом гиганте Samsung и крупнейшем в мире контрактном производителе чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Лян Монг-Сун объяснил своё решение покинуть совет директоров необходимостью сосредоточиться на выполнении обязанностей в качестве заместителя руководителя SMIC, поскольку эту должность он сохранит.

Также из совета директоров ушёл вице-председатель компании Чан Шанг-И (Chiang Shang-Yi), который заявил о желании проводить больше времени со своей семьёй. Что касается двух других топ-менеджеров, то свои посты оставили Чжоу Це (Zhou Jie) и Янг Кван Ли (Young Kwang Leei), которые подали в отставку, чтобы сосредоточиться на решении других деловых вопросов. Отмечается, что уход четырёх членов совета директоров произошёл всего через два месяца после того, как председатель компании Чжоу Цзысюэ (Zhou Zixue) сложил с себя полномочия.

Санкции Министерства торговли США не позволяют SMIC осваивать техпроцессы производства полупроводников ниже 10 нм. Поскольку компания не может конкурировать с TSMC или Samsung в сфере производства передовых чипов, SMIC решила сосредоточиться на увеличение объёмов производства продукции по зрелым технологическим процессам. В рамках этой деятельности компания занимается расширением производственных мощностей посредством строительства новых заводов на территории Китая.