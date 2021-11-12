3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостикомментарии последних событийКрупнейший производитель чипов Китая SMI...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Крупнейший производитель чипов Китая SMIC лишился четырёх членов совета директоров

На этой неделе совет директоров компании Semiconductor Manufacturing International Co. (SMIC), являющейся крупнейшим контрактным производителем полупроводниковой продукции Китая, лишился четырёх членов. Это произошло на фоне вступления в силу новых санкций США, после введения которых SMIC потребуется получение специальных лицензий на использование любых технологий американского происхождения.

Источник изображения: SMIC

Источник изображения: SMIC

Совет директоров покинул заместитель генерального директора Лян Монг-Сун (Liang Mong-Song), в прошлом занимавший высокопоставленные посты в южнокорейском технологическом гиганте Samsung и крупнейшем в мире контрактном производителе чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Лян Монг-Сун объяснил своё решение покинуть совет директоров необходимостью сосредоточиться на выполнении обязанностей в качестве заместителя руководителя SMIC, поскольку эту должность он сохранит.

Также из совета директоров ушёл вице-председатель компании Чан Шанг-И (Chiang Shang-Yi), который заявил о желании проводить больше времени со своей семьёй. Что касается двух других топ-менеджеров, то свои посты оставили Чжоу Це (Zhou Jie) и Янг Кван Ли (Young Kwang Leei), которые подали в отставку, чтобы сосредоточиться на решении других деловых вопросов. Отмечается, что уход четырёх членов совета директоров произошёл всего через два месяца после того, как председатель компании Чжоу Цзысюэ (Zhou Zixue) сложил с себя полномочия.    

Санкции Министерства торговли США не позволяют SMIC осваивать техпроцессы производства полупроводников ниже 10 нм. Поскольку компания не может конкурировать с TSMC или Samsung в сфере производства передовых чипов, SMIC решила сосредоточиться на увеличение объёмов производства продукции по зрелым технологическим процессам. В рамках этой деятельности компания занимается расширением производственных мощностей посредством строительства новых заводов на территории Китая.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Платформа JD.com позволила оплачивать товары цифровым юанем во время крупной распродажи
Tencent заявила, что Пекин поддержит метавселенную, если она будет соответствовать китайским законам
В Китае испытали уникальный термоядерный реактор с более дешёвыми топливом и лазерами
Цена акций Tesla достигла рекордного уровня после выхода квартального отчёта — капитализация устремилась к $1 трлн
В крупнейшей американской сети розничных магазинов Walmart начали продавать биткоины
Британский монетный двор будет добывать золото из старых смартфонов
Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий,
Теги: smic, производство микросхем, китай
smic, производство микросхем, китай
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Обзор офисного мини-ПК на российском Arm-процессоре Baikal-M 239
Компьютер месяца — ноябрь 2021 года 191
SpinLaunch впервые протестировала прототип кинетической системы запуска объектов в космос без ракет 173
AMD рассказала про EPYC на архитектуре Zen 4: 96-ядерный Genoa и 128-ядерный Bergamo 172

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
SpinLaunch впервые протестировала прототип кинетической системы запуска объектов в космос без ракет
Seagate показала первый в мире жёсткий диск с интерфейсом PCIe NVMe
В России изготовлена первая партия восстановленного уран-плутониевого топлива для реакторов ВВЭР
Patreon создаст собственный видеохостинг, чтобы отгородиться от YouTube
GTA: The Trilogy — The Definitive Edition вышла на ПК и консолях
Опубликован прайс-лист услуг известных российских хакеров: взлом Telegram обойдётся в 150 тыс. рублей 4 ч.
Криптовалюта — харам: исламский совет Индонезии запретил мусульманам использовать цифровые финансы 4 ч.
Культовая ролевая игра Star Wars: Knights of the Old Republic добралась до Nintendo Switch 5 ч.
Стали известны сроки выпуска и состав второго пострелизного патча для экшена по мотивам «Истребителя демонов» 6 ч.
Человеку-пауку по версии Marvel’s Avengers посвятили кинематографический трейлер 6 ч.
На следующей неделе в Epic Games Store бесплатными станут сразу три проекта, включая интерактивную выставку Radiohead 7 ч.
Ubisoft подтвердила дату выхода Rainbow Six Extraction, снизила цену игры и ввела пропуск для друга 7 ч.
Xbox планирует купить разработчика для создания казуальных и социальных игр 8 ч.
RPG в стиле Disco Elysium и тёмное фэнтези с сильной атмосферой южной готики: подробности новых Xbox-эксклюзивов просочились в Сеть 8 ч.
WhatsApp позволит скрывать время последней активности от отдельных собеседников 9 ч.
Новая статья: Обзор игрового 4K-монитора Gigabyte M32U: всё лишнее – прочь! 3 ч.
Sitronics Group вложит 100 млн руб. в создание серверов на базе российских Arm-процессоров Baikal-S 3 ч.
Крупнейший производитель чипов Китая SMIC лишился четырёх членов совета директоров 3 ч.
Motorola готовит смартфон G71 5G на новом процессоре Snapdragon 480+ 5 ч.
SK hynix показала стеки памяти HBM3 объёмом 24 Гбайт со скоростью до 819 Гбайт/с 6 ч.
В IBM Cloud появились bare-metal серверы с двумя AMD EPYC 7763 6 ч.
Акции Rivian продолжают стремительно дорожать — скоро компания потеснит Volkswagen 6 ч.
Logitech представила систему видеоконференцсвязи Rally Bar Mini в России 7 ч.
Vivo скоро выпустит смарт-часы Watch 2 с поддержкой до трёх eSIM 7 ч.
Создана 3D-модель электромобиля Apple Car на основе патентов компании 8 ч.