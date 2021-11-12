Patreon создаст собственный видеохостинг, чтобы отгородиться от YouTube

Платформа Patreon создаст видеохостинг для своих пользователей, в котором будет её собственный плеер. Об этом сообщил генеральный директор платформы Джек Конте (Jack Conte).

«Мы создаём горизонтальную архитектуру для любого автора, независимо от его среды или формата контента, чтобы иметь возможность строить бизнес вокруг своей работы», — сказал Конте изданию The Verge.

Он добавил, что платформа уже использует систему подкастов, но пришло время развиваться и в другом направлении.

В настоящее время пользователи Patreon, которые хотят делиться видео со своими подписчиками, должны загружать их на сторонние видеосервисы, такие как YouTube или Vimeo, возможно, с включёнными настройками конфиденциальности. Также они могут прикрепить видеофайл к сообщению, однако размер файла ограничен 200 Мбайт.

Подробностями о том, когда именно Patreon выпустит свой видеосервис, Конте не поделился. Однако когда это произойдёт, у пользователей платформы будет больше способов сохранить весь свой контент изначально на Patreon, и им не обязательно нужно будет иметь дело с другими платформами.

Издание Engadget запросило у Patreon более подробную информацию, в том числе о том, будет ли для пользователей предусмотрена возможность проводить прямые трансляции только для подписчиков и планирует ли компания получать доход за счёт размещённой рекламы на собственном хостинге видео. На момент публикации представители платформы ничего не ответили по этому поводу.