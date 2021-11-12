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Patreon создаст собственный видеохостинг, чтобы отгородиться от YouTube

Платформа Patreon создаст видеохостинг для своих пользователей, в котором будет её собственный плеер. Об этом сообщил генеральный директор платформы Джек Конте (Jack Conte).

Источник изображения: Patreon

Источник изображения: Patreon

«Мы создаём горизонтальную архитектуру для любого автора, независимо от его среды или формата контента, чтобы иметь возможность строить бизнес вокруг своей работы», — сказал Конте изданию The Verge.

Он добавил, что платформа уже использует систему подкастов, но пришло время развиваться и в другом направлении.

В настоящее время пользователи Patreon, которые хотят делиться видео со своими подписчиками, должны загружать их на сторонние видеосервисы, такие как YouTube или Vimeo, возможно, с включёнными настройками конфиденциальности. Также они могут прикрепить видеофайл к сообщению, однако размер файла ограничен 200 Мбайт.

Подробностями о том, когда именно Patreon выпустит свой видеосервис, Конте не поделился. Однако когда это произойдёт, у пользователей платформы будет больше способов сохранить весь свой контент изначально на Patreon, и им не обязательно нужно будет иметь дело с другими платформами.

Издание Engadget запросило у Patreon более подробную информацию, в том числе о том, будет ли для пользователей предусмотрена возможность проводить прямые трансляции только для подписчиков и планирует ли компания получать доход за счёт размещённой рекламы на собственном хостинге видео. На момент публикации представители платформы ничего не ответили по этому поводу. 

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: patreon, видеохостинг
patreon, видеохостинг
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