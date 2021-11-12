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Приложение Twitch стало доступно на Nintendo Switch

Стало известно, что приложение Twitch теперь можно установить на портативную игровую консоль Nintendo Switch. Для этого достаточно перейти в официальный магазин цифрового контента eShop и оттуда загрузить приложение для стриминга на своё устройство.

Источник изображения: Switch

Источник изображения: Switch

Само приложение Twitch выглядит довольно просто. В нём пользователи найдут вкладки «Главная» с рекомендованными трансляциями, «Обзор» с трансляциями по отдельным играм или категориям, а также «Поиск». Новое приложение предназначено только для просмотра контента. Использовать его для организации собственных стримов не удастся.

Twitch для консоли Nintendo имеет меньше функций по сравнению с возможностями веб-версии сервиса или десктопным приложением. Главное нововведение заключается в том, что теперь пользователи могут смотреть трансляции Twitch на экране консоли или на телевизоре. Для авторизации в аккаунте Twitch не придётся вводить учётные данные с помощью элементов управления консоли — достаточно отсканировать QR-код со смартфона, после чего авторизация в консольном приложении будет выполнена автоматически.

Отметим, что возможности потоковой передачи Switch всё ещё достаточно ограничены, хотя уже сейчас на консоли доступны YouTube и Hulu. Вероятно, в будущем для платформы будут адаптированы другие стриминговые приложения, такие как Netflix.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, Nintendo,
Теги: twitch, switch, стриминг
twitch, switch, стриминг
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