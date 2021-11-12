Чтобы купить NVIDIA GeForce RTX 3060 по рекомендованной цене, клиенту пришлось подождать всего-то девять месяцев

Почти девять месяцев назад NVIDIA заявила, что выпустит свою самую доступную видеокарту серии RTX 3000 — RTX 3060 стоимостью $329. Конечно, по рекомендованной цене приобрести устройство на момент запуска было невозможно. Реальная стоимость GeForce RTX 3060 порой достигала $700. Шон Холлистер (Sean Hollister) из команды The Verge 25 февраля занял место в очереди на приобретение EVGA GeForce RTX 3060. В понедельник, восьмого ноября, он наконец-то получил уведомление о возможности приобрести устройство за $329.

Пример Холлистера доказывает, что очередь действительно работает, и EVGA помнит о своих клиентах. Покупателю лишь пришлось зарегистрировать учётную запись на сайте компании. После этого у него было 20 часов, чтобы завершить покупку.

В конце 2020 года издание The Verge критиковало производителей видеокарт за то, что они не позволяют подписаться на приобретение продукта, когда он будет готов. Это, по большей мере, не изменилось, однако EVGA, представила программу предзаказов, и она хоть и неидеально, но работает. Компания уже около месяца не позволяет занять очередь на приобретение своих продуктов.

EVGA получила ряд отзывов, которые утверждали, что очередь на сайте компании работает не совсем справедливо. После этого система очередей настраивалась несколько раз, но некоторые пользователи всё равно сумели заказать несколько карт вместо разрешённой одной. EVGA намерена перезапустить сервис цифровых очередей за новыми продуктами, когда он будет доработан.

GeForce RTX 3060 сейчас свободно доступны на рынке, однако их цены ощутимо превышают рекомендованные. Самая низкая стоимость видеокарты GeForce RTX 3060 от EVGA сейчас составляет в России 83 150 рублей по данным ресурса E-Katalog.