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Гоночная аркада Super Impossible Road выйдет на Switch в декабре, а версии для других платформ придётся подождать

Издательство Rogue Games и студия-разработчик Wonderful Lasers в недавнем пресс-релизе уточнили сроки выхода своей гоночной аркады Super Impossible Road за пределами устройств на базе iOS.

Источник изображения: Rogue Games

Источник изображения: Rogue Games

Напомним, премьера Super Impossible Road на PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch до недавнего времени ожидалась на протяжении текущего года.

Как стало известно, в обозначенные сроки уложится версия Super Impossible Road лишь для одной из целевых платформ: на Nintendo Switch игра появится 9 декабря. Предзаказы уже стартовали — 1682 рубля (с учётом 15-процентной скидки).

Что касается PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, то до этих систем Super Impossible Road доберётся лишь к началу 2022 года. Причины задержки не уточняются.

На Switch разработчики обещают «плавные 60 кадров/с» даже в режиме разделённого экрана (на четверых) и в мультиплеере (на восьмерых). Игра получит поддержку кроссплея между всеми целевыми платформами, включая iOS.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Аркада, Гонки, Анонс, Игры для iOS, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: super impossible road, wonderful lasers, rogue games, гоночная игра, аркада
super impossible road, wonderful lasers, rogue games, гоночная игра, аркада
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