Гоночная аркада Super Impossible Road выйдет на Switch в декабре, а версии для других платформ придётся подождать

Издательство Rogue Games и студия-разработчик Wonderful Lasers в недавнем пресс-релизе уточнили сроки выхода своей гоночной аркады Super Impossible Road за пределами устройств на базе iOS.

Напомним, премьера Super Impossible Road на PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch до недавнего времени ожидалась на протяжении текущего года.

Как стало известно, в обозначенные сроки уложится версия Super Impossible Road лишь для одной из целевых платформ: на Nintendo Switch игра появится 9 декабря. Предзаказы уже стартовали — 1682 рубля (с учётом 15-процентной скидки).

Что касается PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, то до этих систем Super Impossible Road доберётся лишь к началу 2022 года. Причины задержки не уточняются.

На Switch разработчики обещают «плавные 60 кадров/с» даже в режиме разделённого экрана (на четверых) и в мультиплеере (на восьмерых). Игра получит поддержку кроссплея между всеми целевыми платформами, включая iOS.