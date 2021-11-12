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Следующий выпуск новостей Outriders расскажет о грядущем контентном патче

Издательство Square Enix в пресс-релизе на своём официальном сайте анонсировало шестой по счёту выпуск новостей о кооперативном научно-фантастическом шутере Outriders от студии People Can Fly.

Источник изображения: Square Enix

Источник изображения: Square Enix

Как стало известно, трансляция грядущего эпизода «Новостей Outriders» начнётся 15 ноября в 20:00 по Москве. Следить за ходом событий можно будет через официальные каналы Outriders и Square Enix на YouTube и Twitch соответственно.

Предстоящее шоу позволит впервые взглянуть на масштабное контентное обновление, выходящее для Outriders уже «скоро», а также осветит полученные игрой с релиза «многочисленные улучшения».

Сообщается, что шестой выпуск «Новостей Outriders» — первый после премьеры проекта. Предыдущий эпизод прошёл в феврале и был посвящён предстоящему на тот момент демо и особенностям ПК-версии.

Outriders вышла 1 апреля на PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в Google Stadia. Кроме того, экшен доступен по подписке Xbox Game Pass (ПК и консоли) и в сервисе GeForce Now.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Анонс, Xbox, PlayStation, Облачные игровые платформы,
Теги: outriders, people can fly, square enix, шутер
outriders, people can fly, square enix, шутер
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