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Вышел корпус InWin Chopin Pro для компактного компьютера

Компания InWin начала продажи корпуса Chopin Pro, предназначенного для создания настольных компьютеров небольшого форм-фактора на основе материнских плат типоразмера Mini-ITX.

Источник изображений: InWin

Источник изображений: InWin

Решение выполнено из алюминия. Общие габариты составляют 244 × 84 × 217 мм. Верхняя часть и левая боковая стенка имеют сетчатое исполнение, благодаря чему обеспечивается хорошая вентиляция внутреннего пространства.

Корпус изначально оборудован блоком питания InWin мощностью 200 Вт с сертификацией 80 Plus Gold. Внутри есть место для двух накопителей типоразмера 2,5 дюйма. Допускается применение низкопрофильного процессорного охладителя высотой не более 43 мм.

Блок ввода/вывода располагается в левой боковой части: здесь находятся два порта USB 3.0, стандартные 3,5-мм гнёзда для наушников и микрофона. Любопытно, что интерфейсная панель может быть персонализирована благодаря цветным вставкам: доступны красный, синий, зелёный и жёлтый варианты.

На базе корпуса можно сформировать компактный десктоп для выполнения повседневных задач в домашних или офисных условиях. Допускается вертикальное и горизонтальное размещение системы. 

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: inwin, корпус
inwin, корпус
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