GM готова создать версию электрического пикапа Hummer EV для американских военных

Подразделение GM Defense, специализирующееся на оборонных заказах, готово подстраиваться под конъюнктуру автомобильного рынка. Компания собирается разработать для американских военных электрифицированное разведывательное транспортное средство на узлах и агрегатах пикапа Hummer EV, который выйдет на рынок в следующем году.

Прототип машины на электротяге для осуществления разведывательных миссий будет готов в следующем году, как сообщает CNBC со ссылкой на представителей GM Defense. В конкурсе на создание такого транспортного средства для американского военного ведомства будут участвовать до десяти компаний — по крайней мере, на этапе разработки технических заданий. Позже будут отобраны два участника для создания реальных ходовых прототипов, и оба варианта подвергнутся испытаниям. К середине десятилетия заказчик определится с выбором соответствующей версии для постановки на вооружение.

GM Defense уже удалось получить контракт министерства обороны США на производство лёгкого пехотного транспорта с двигателем внутреннего сгорания, построенного на основе агрегатов Chevrolet Colorado ZR2. Именно он изображён на иллюстрации к этому материалу. Заместителю министра обороны США Кэтлин Хикс (Kathleen Hicks) представители GM Defense на своей базе также продемонстрировали прототип электромобиля на узлах и агрегатах Chevrolet Bolt. Чиновница заявила, что основным сдерживающим фактором перевода тактической военной техники на электротягу пока является слабое развитие зарядной инфраструктуры, но ведомство готово двигаться в этом направлении хотя бы в сфере создания вспомогательных транспортных средств, передвигающихся на электротяге. Тем более, что низкий уровень шума для разведывательной техники на электротяге сам по себе является определённым преимуществом.

О технических характеристиках будущего военного электромобиля пока известно не так много. От гражданской версии пикапа Hummer EV он возьмёт раму, электродвигатели и тяговую батарею семейства Ultium. Внешность армейской версии будет определённо отличаться от гражданской, как пояснили представители GM Defense.