Исполнительный продюсер Far Cry покинет Ubisoft, а новая часть серии может стать игрой-сервисом

Порталы Video Games Chronicle и VentureBeat со ссылкой на Ubisoft сообщили, что исполнительный продюсер серии Far Cry Дэн Хэй (Dan Hay) покинет свой пост и компанию сегодня, 12 ноября.

Сообщается, что Хэй занимал упомянутую должность в Ubisoft Montreal на протяжении более 10 лет, а в настоящее время намерен открыть «новую главу в своей профессиональной жизни».

Бренд возглавит Сандра Уоррен (Sandra Warren) из Монреаля и «очень способная команда продюсеров и директоров». Коллектив также продолжит сотрудничать со студиями по всему миру.

Журналист VentureBeat Джефф Грабб (Jeff Grubb) добавляет, что вплоть до ухода из Ubisoft Хэй работал над следующей Far Cry. Она, если верить информаторам репортёра, будет игрой-сервисом в духе Assassin’s Creed Infinity.

Ранее автор Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) обмолвился, что после Far Cry 6 серия уйдёт «в совершенно другом направлении». По данным Стивена Тотило (Stephen Totilo) из Axios, это подразумевает «более ориентированный на онлайн подход».