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Исполнительный продюсер Far Cry покинет Ubisoft, а новая часть серии может стать игрой-сервисом

Порталы Video Games Chronicle и VentureBeat со ссылкой на Ubisoft сообщили, что исполнительный продюсер серии Far Cry Дэн Хэй (Dan Hay) покинет свой пост и компанию сегодня, 12 ноября.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображения: Ubisoft

Сообщается, что Хэй занимал упомянутую должность в Ubisoft Montreal на протяжении более 10 лет, а в настоящее время намерен открыть «новую главу в своей профессиональной жизни».

Бренд возглавит Сандра Уоррен (Sandra Warren) из Монреаля и «очень способная команда продюсеров и директоров». Коллектив также продолжит сотрудничать со студиями по всему миру.

Дэн Хэй (источник изображения: Video Games Chronicle)

Дэн Хэй (источник изображения: Video Games Chronicle)

Журналист VentureBeat Джефф Грабб (Jeff Grubb) добавляет, что вплоть до ухода из Ubisoft Хэй работал над следующей Far Cry. Она, если верить информаторам репортёра, будет игрой-сервисом в духе Assassin’s Creed Infinity.

Ранее автор Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) обмолвился, что после Far Cry 6 серия уйдёт «в совершенно другом направлении». По данным Стивена Тотило (Stephen Totilo) из Axios, это подразумевает «более ориентированный на онлайн подход».

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, игры, Шутер,
Теги: far cry, ubisoft montreal, ubisoft
far cry, ubisoft montreal, ubisoft
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