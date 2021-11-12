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Toshiba признала бывшего генерального директора виновным в нарушении деловой этики

Сегодня японская корпорация Toshiba может объявить о новой стратегической инициативе, подразумевающей реструктуризацию бизнеса. Заодно подошло к концу расследование в отношении бывшего генерального директора Нобуаки Куруматани (Nobuaki Kurumatani), которого признали в нарушении стандартов деловой этики при организации противодействия зарубежным инвесторам компании.

Источник изображения: Toshiba

Источник изображения: Toshiba

Как известно, Куруматани был вынужден покинуть свой пост в апреле текущего года на фоне обвинений в сговоре руководства корпорации с отдельными японскими чиновниками, целью которого было противодействие зарубежным акционерам Toshiba. Вместе с генеральным директором совет директоров покинули ещё два члена этого органа правления.

По информации Bloomberg, специально созданная комиссия пришла к выводу, что Куруматани действительно нарушал стандарты деловой этики при формировании политики Toshiba в отношении иностранных инвесторов. При этом комиссии не удалось доказать, что бывший генеральный директор нарушал стандарты разумной осторожности в своей деятельности, равно как и действующие нормы законодательства.

Предлагаемая реформа организационной структуры Toshiba, как поясняет Reuters, тоже может не найти поддержки среди зарубежных инвесторов корпорации. Ожидается, что Toshiba разделится на три компании, одна из которых сосредоточится на энергетических и инфраструктурных проектах, другая — на выпуске силовой электроники и жёстких дисков, а третья получит контроль над 40,6 % акций производителя твердотельной памяти Kioxia. Некоторые эксперты выражают сомнение, что разделение Toshiba даст положительный эффект, поскольку в составе корпорации не осталось активов, способных выиграть от получения самостоятельности. План реструктуризации может быть оглашён сегодня одновременно с публикацией квартальной отчётности.

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Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: toshiba, реструктуризация, отставка, япония
toshiba, реструктуризация, отставка, япония
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