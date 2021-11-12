Близится выпуск смартфона Oppo A55s на платформе Snapdragon 480+

Китайская компания Oppo готовит к выпуску смартфон среднего уровня A55s с поддержкой сотовой связи пятого поколения (5G). Сетевые источники обнародовали изображения и данные о технических характеристиках этого аппарата.

Устройство показано на рендерах в двух вариантах цветового исполнения — чёрном и светло-зелёном. В левом верхнем углу экрана предусмотрено небольшое отверстие для одинарной фронтальной камеры.

Тыльная камера имеет двухкомпонентное исполнение, но сведений о разрешении датчиков пока нет. У смартфона не просматривается сканер отпечатков пальцев, но видны физические кнопки управления в боковых частях.

Аппарат фигурирует под кодовым обозначением CPH2309. Известно, что в его основу положен процессор Qualcomm Snapdragon 480+, который содержит восемь ядер Kryo 460 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 619 и модем Snapdragon X51 5G.

Объём оперативной памяти составит не менее 4 Гбайт. Говорится о наличии контроллера беспроводной связи Bluetooth 5.1. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. Смартфон будет поставляться с операционной системой ColorOS 11 на основе Android 11.