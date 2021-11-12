Humankind показала «хороший старт» и имеет потенциал превратиться в серию

Главный исполнительный директор Sega Харуки Сатоми (Haruki Satomi) в рамках отчёта компании за второй квартал текущего финансового года обмолвился об успехах 4X-стратегии Humankind.

Конкретные показатели продаж Humankind руководитель раскрывать не стал, но отметил, что игра показала «хороший старт» и внесла свой вклад в результаты Sega за отчётный период.

Сатоми добавил, что Sega в будущем рассчитывает сделать из Humankind серию: «Мы видим потенциал в этом проекте. Он стал для нас интеллектуальной собственностью, которую мы хотим развивать на протяжении долгого времени».

Напомним, Humankind предлагает написать историю человечества: соединять вместе культуры для создания уникальных цивилизаций, воевать, участвовать в сюжетных событиях, принимать решения и совершать научные открытия.

Humankind дебютировала 17 августа текущего года на PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store) и в облачном сервисе Google Stadia. На старте в Steam-версии зафиксировали свыше 50 тыс. одновременных игроков.