Смартфон Poco M4 Pro 5G доступен со скидкой в честь старта глобальных продаж

Бренд Poco компании Xiaomi анонсировал в честь старта глобальных продаж спецпредложение на смартфон Poco M4 Pro 5G, представленный на этой неделе.

Poco M4 Pro 5G оснащён 6,6-дюймовым IPS-дисплеем DotDisplay с разрешением FHD+ (2400 × 1080 точек), частотой обновления 90 Гц и частотой отклика сенсорного слоя в пределах 240 Гц. Частота обновления экрана автоматически регулируется в зависимости от воспроизводимого контента. Дисплей поддерживает цветовое пространство DCI-P3 и обеспечивает яркость в 450 кд/м2. Для его защиты от царапин используется прочное стекло Gorilla Glass 3.

Основная камера смартфона базируется на 50-Мп сенсоре, дополненном ультраширокоугольным 8-Мп датчиком с углом обзора 119°. Разрешение фронтальной камеры, размещённой в отверстии в центр у верхнего торца экрана, составляет 16 Мп.

Смартфон основан на 6-нм восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 810 с максимальной тактовой частотой 2,4 ГГц, графической системой Arm Mali-G57 MC2 и модемом 5G. Объём оперативной памяти составляет 4 или 6 Гбайт, ёмкость флеш-накопителя UFS 2.2 — 64 или 128 Гбайт. Есть слот для карт памяти microSD ёмкостью до 1 Тбайт.

Спецификации смартфона также включают поддержку технологии NFC, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi, Bluetooth, FM-радио, инфракрасный приёмопередатчик, порт USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъём и два динамика. Для разблокировки используется боковой сканер отпечатков пальцев.

Аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч обладает поддержкой быстрой 33-ваттной подзарядки. На полную зарядку батареи с нуля потребуется 59 минут, а всего 10 минут зарядки обеспечат просмотр видео в течение 2,5 часа. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 11 с фирменным интерфейсом MIUI 12.5.

Стоимость смартфона Poco M4 Pro 5G 4/64 Гбайт с учётом скидок составит $199, модель Poco M4 Pro 5G 6/128 Гбайт обойдётся в $219. Также магазин предлагает ограниченное число промокодов RUMP1500, RUM1600 и RUM3000 на сумму 1500, 1600 и 3000 рублей соответственно.