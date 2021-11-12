3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиразработка и производство электроникиКитайская SMIC планирует в три раза увел...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайская SMIC планирует в три раза увеличить мощности для производства чипов

Китайский контрактный производитель полупроводниковых компонентов SMIC уже не первый месяц находится под санкциями США, которые ограничивают доступ к материалам и технологиям американского происхождения. При этом, как показала квартальная отчётность, спрос на услуги SMIC продолжает толкать выручку вверх, причём не только со стороны китайских заказчиков.

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

Издание Nikkei Asian Review обнародовало подробности квартальной отчётности SMIC. В минувшем квартале более 67 % выручки компании формировалось китайскими заказчиками. При этом рос спрос на услуги компании и со стороны зарубежных клиентов, к числу которых, например, относится и Qualcomm. Треть всей выручки SMIC обеспечили заказы со стороны разработчиков компонентов для смартфонов. Китайские производители смартфонов заинтересованы в увеличении объёмов выпуска компонентов на территории страны, а в мире они контролируют почти 60 % рынка, поэтому потенциал спроса на услуги SMIC в этой сфере просто колоссален.

SMIC собирается построить новые предприятия в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне. В перспективе нескольких лет это позволит утроить объёмы производства чипов на территории Китая, выраженные в эквивалентном количестве обрабатываемых кремниевых пластин типоразмера 300 мм. На эти нужды придётся потратить почти $19 млрд. Сейчас компания ежемесячно обрабатывает почти 120 тысяч кремниевых пластин указанного типоразмера в эквивалентном выражении, в будущем это количество будет увеличено ещё на 240 тысяч пластин в месяц. Уже во второй половине следующего года начнёт работать новое предприятие в Шэньчжэне.

Комментируя недавнюю отставку четырёх членов совета директоров, руководство SMIC подчеркнуло, что это не должно оказать существенного влияния на бизнес компании, а приглашать новых директоров она пока не планирует. Со многими трудностями, возникшими в начале года, компании удалось справиться, и сейчас она стабильными темпами наращивает объёмы выпуска продукции с использованием зрелых литографических технологий.

Чистая прибыль компании в минувшем квартале выросла на 25 % до $321 млн в годовом сравнении, выручка выросла на 30,7 % до рекордных $1,41 млрд, а норма прибыли подскочила до рекордных 33,1 %. В текущем году SMIC ограничит капитальные затраты суммой $4,3 млрд, но в следующем году рассчитывает увеличить расходы на профильные нужды. В текущем квартале SMIC надеется увеличить выручку на 11‒13 % в последовательном выражении, а норму прибыли поднять до 33‒35 %. В следующем году темпы роста выручки SMIC должны превысить средние показатели по отрасли, достигнув 39 %, что позволяет рассчитывать на выручку в размере $5,4 млрд по итогам 2022 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Крупнейший производитель чипов Китая SMIC лишился четырёх членов совета директоров
США выдали лицензии на поставки чипов и компонентов для Huawei и SMIC на десятки миллиардов долларов, несмотря на санкции
SMIC построит новое производство чипов около Шанхая за $8,87 млрд
Honor 50 и 50 Lite официально представлены в России: цены от 22 до 45 тыс. рублей
Опубликованы первые рендеры OnePlus 10 с необычным дизайном тыльных камер
Rolls-Royce привлекла более $600 млн инвестиций на разработку малых ядерных реакторов
Рубрики: Новости Hardware, процессоры, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: smic, китайские производители, полупроводники, литография, финансы
smic, китайские производители, полупроводники, литография, финансы
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Обзор офисного мини-ПК на российском Arm-процессоре Baikal-M 276
SpinLaunch впервые протестировала прототип кинетической системы запуска объектов в космос без ракет 202
В России изготовлена первая партия восстановленного уран-плутониевого топлива для реакторов ВВЭР 151
YouTube больше не будет показывать количество дизлайков под видео 105

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ровер Perseverance снова заработал и выскреб поверхность Марса до зернистого слоя
В России изготовлена первая партия восстановленного уран-плутониевого топлива для реакторов ВВЭР
В Южной Корее заработала крупнейшая в мире электростанция на водородных топливных элементах
Представлена портативная консоль OneXplayer AMD Edition, которая сможет составить конкуренцию Valve Steam Deck
Выяснились характеристики процессоров Intel Core 12-го поколения, которые представят в начале 2022 года
AMD опубликовала данные по 50 уязвимостям в своих продуктах, Intel обнародовала 25 проблем 53 мин.
На следующей неделе Baba Is You получит большое обновление с редактором уровней и новыми головоломками 2 ч.
Instagram предлагает до $35 тысяч за публикацию видео в его клоне TikTok 2 ч.
GTA: The Trilogy — The Definitive Edition сняли с продажи на ПК из-за отключения Rockstar Games Launcher 2 ч.
Vivo раскрыла график обновления смартфонов до Android 12 2 ч.
Wiwynn представила первый OCP-сервер с сертификацией OSF 3 ч.
Китайцы охладели к «Дню холостяков» 3 ч.
На первую годовщину PlayStation 5 компания Sony опубликовала топ-10 самых популярных игр на консоли 3 ч.
Alibaba доложила о рекордных продажах в «День холостяков» 4 ч.
«Яндекс» поможет Instagram-предпринимателям привлечь клиентов со всего интернета 4 ч.
Cooler Master выпустила корпус HAF500 за 100 евро для игровых ПК 47 мин.
NVIDIA построит ИИ-суперкомпьютере Earth-2 для моделирования изменений климата на цифровом двойнике Земли 49 мин.
Компактный USB-концентратор NOVOO «шесть в одном» сейчас стоит дешевле $20 2 ч.
Российская навигационная система лишилась одного из спутников «Глонасс-К» 2 ч.
Илон Маск продал 4,5 млн акций Tesla на это неделе — осталось продать ещё 12,5 млн ценных бумаг 2 ч.
Northvolt выпустила первые литиевые аккумуляторы, которые на 100 % сделаны из сырья от переработанных батарей 2 ч.
Учёные обнаружили потенциально опасный астероид, приближающийся к Земле 3 ч.
Colorful выпустила видеокарты GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti со сменными декоративными элементами 3 ч.
Фото дня: бушующий мир Юпитера в объективе станции «Юнона» 3 ч.
ASUS представила профессиональный монитор ProArt PA32UCR-K с подсветкой mini-LED 3 ч.