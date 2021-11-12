Китайская SMIC планирует в три раза увеличить мощности для производства чипов

Китайский контрактный производитель полупроводниковых компонентов SMIC уже не первый месяц находится под санкциями США, которые ограничивают доступ к материалам и технологиям американского происхождения. При этом, как показала квартальная отчётность, спрос на услуги SMIC продолжает толкать выручку вверх, причём не только со стороны китайских заказчиков.

Издание Nikkei Asian Review обнародовало подробности квартальной отчётности SMIC. В минувшем квартале более 67 % выручки компании формировалось китайскими заказчиками. При этом рос спрос на услуги компании и со стороны зарубежных клиентов, к числу которых, например, относится и Qualcomm. Треть всей выручки SMIC обеспечили заказы со стороны разработчиков компонентов для смартфонов. Китайские производители смартфонов заинтересованы в увеличении объёмов выпуска компонентов на территории страны, а в мире они контролируют почти 60 % рынка, поэтому потенциал спроса на услуги SMIC в этой сфере просто колоссален.

SMIC собирается построить новые предприятия в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне. В перспективе нескольких лет это позволит утроить объёмы производства чипов на территории Китая, выраженные в эквивалентном количестве обрабатываемых кремниевых пластин типоразмера 300 мм. На эти нужды придётся потратить почти $19 млрд. Сейчас компания ежемесячно обрабатывает почти 120 тысяч кремниевых пластин указанного типоразмера в эквивалентном выражении, в будущем это количество будет увеличено ещё на 240 тысяч пластин в месяц. Уже во второй половине следующего года начнёт работать новое предприятие в Шэньчжэне.

Комментируя недавнюю отставку четырёх членов совета директоров, руководство SMIC подчеркнуло, что это не должно оказать существенного влияния на бизнес компании, а приглашать новых директоров она пока не планирует. Со многими трудностями, возникшими в начале года, компании удалось справиться, и сейчас она стабильными темпами наращивает объёмы выпуска продукции с использованием зрелых литографических технологий.

Чистая прибыль компании в минувшем квартале выросла на 25 % до $321 млн в годовом сравнении, выручка выросла на 30,7 % до рекордных $1,41 млрд, а норма прибыли подскочила до рекордных 33,1 %. В текущем году SMIC ограничит капитальные затраты суммой $4,3 млрд, но в следующем году рассчитывает увеличить расходы на профильные нужды. В текущем квартале SMIC надеется увеличить выручку на 11‒13 % в последовательном выражении, а норму прибыли поднять до 33‒35 %. В следующем году темпы роста выручки SMIC должны превысить средние показатели по отрасли, достигнув 39 %, что позволяет рассчитывать на выручку в размере $5,4 млрд по итогам 2022 года.