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Представлен гибкий дрон, который можно свернуть в трубочку

Инженеры Сингапурского университета технологии и дизайна создали простой и недорогой дрон, который буквально можно свернуть в трубочку, когда он не используется и так же просто развернуть для последующего запуска. Конструкция дрона не нова — это повторение схемы семян-крыльчаток, например, кленовых. Новшеством стало гибкое сегментированное крыло, благодаря чему дрон можно свернуть в рулон для транспортировки.

Источник изображения: Singapore University of Technology & Design /

Источник изображения: Singapore University of Technology & Design

Подобные решения, называемые монокоптерами, около десяти лет разрабатываются американскими военными для полётов над вражеской территорией для сбора разведывательных данных. Такие дроны очень просто оборудовать лидарами, они ведь вращаются в процессе полёта и не требуют дополнительных механизмов для использования LiDAR-датчиков. Для аэрофотосъёмки обычные камеры не подойдут, но камеры с круговым обзором решают проблему.

Источник изображения: Singapore University of Technology & Design

Источник изображения: Singapore University of Technology & Design

Созданный в университете прототип извлекается из контейнера вручную. Инженеры обещают создать простую конструкцию для автоматического отстрела дронов с помощью сжатого воздуха. Всё это, включая стоимость деталей для монокоптеров, настолько недорогое, что дроны-монокоптеры можно изготавливать в неограниченных количествах для массы полезных применений. Они могут решать не только военные задачи.

К примеру, в стратосферу постоянно запускаются погодные зонды с довольно дорогим оборудованием. После разрыва оболочки воздушного шара оборудование просто разбивается, тогда как монокоптеры за счёт аэродинамики способны мягко приземляться, спасая наиболее ценные модули для повторного применения, а способность двигаться в заданном направлении не позволит им упасть в труднодоступных местах или в море.

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Рубрики: Новости Hardware, мир роботехники, на острие науки, Дроны и коптеры,
Теги: дроны, учёные
дроны, учёные
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