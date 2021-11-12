Представлен гибкий дрон, который можно свернуть в трубочку

Инженеры Сингапурского университета технологии и дизайна создали простой и недорогой дрон, который буквально можно свернуть в трубочку, когда он не используется и так же просто развернуть для последующего запуска. Конструкция дрона не нова — это повторение схемы семян-крыльчаток, например, кленовых. Новшеством стало гибкое сегментированное крыло, благодаря чему дрон можно свернуть в рулон для транспортировки.

Подобные решения, называемые монокоптерами, около десяти лет разрабатываются американскими военными для полётов над вражеской территорией для сбора разведывательных данных. Такие дроны очень просто оборудовать лидарами, они ведь вращаются в процессе полёта и не требуют дополнительных механизмов для использования LiDAR-датчиков. Для аэрофотосъёмки обычные камеры не подойдут, но камеры с круговым обзором решают проблему.

Созданный в университете прототип извлекается из контейнера вручную. Инженеры обещают создать простую конструкцию для автоматического отстрела дронов с помощью сжатого воздуха. Всё это, включая стоимость деталей для монокоптеров, настолько недорогое, что дроны-монокоптеры можно изготавливать в неограниченных количествах для массы полезных применений. Они могут решать не только военные задачи.

К примеру, в стратосферу постоянно запускаются погодные зонды с довольно дорогим оборудованием. После разрыва оболочки воздушного шара оборудование просто разбивается, тогда как монокоптеры за счёт аэродинамики способны мягко приземляться, спасая наиболее ценные модули для повторного применения, а способность двигаться в заданном направлении не позволит им упасть в труднодоступных местах или в море.