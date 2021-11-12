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В закулисных роликах показали процесс записи звуков стрельбы для S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World в социальной сети «ВКонтакте» представила закулисный ролик с сессии записи звуков оружия для своего постапокалиптического шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.

Источник изображения: GSC Game World

Источник изображения: GSC Game World

Запись проходила на стрельбище «Купол» под украинским городом Броварами при поддержке сети оружейных магазинов «ИБИС Оружие и Охота», выступившей поставщиком инвентаря.

Разработчики отмечают, что основной целью поездок была запись звуков стрельбы разными калибрами (.22LR, 9х19, .45 ACP, 5,56х45, 7,62х39, 7,62х54R, 7,62х51 NATO, 12 cal), и не все засветившиеся в ролике образцы появятся в самой игре.

«ИБИС Оружие и Охота», со своей стороны, опубликовала четырёхминутное видео работы с GSC Game World на стрельбище. В частности, представитель магазина рассказал о задействованном в записи оружии.

«Нельзя не отметить очень тщательный подход саунд-дизайнеров студии GSC Game World к созданию максимально реалистичной атмосферы в игре», — отметила в описании ролика «ИБИС Оружие и Охота».

Помимо реалистичных звуков стрельбы, в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl обещают разветвлённую и «очень продолжительную» основную историю со «множеством разных концовок» и «непростыми решениями», а также контента на «сотни часов».

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl ожидается 28 апреля 2022 года на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X и S. Судя по резюме главы GSC Game World, в разработке у студии находится ещё одна игра.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Xbox,
Теги: s.t.a.l.k.e.r. 2: heart of chernobyl, gsc game world, шутер
s.t.a.l.k.e.r. 2: heart of chernobyl, gsc game world, шутер
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