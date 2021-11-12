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Apple снова не смогла оспорить патенты Qualcomm

Апелляционный суд США во второй раз отклонил попытку Apple возобновить оспаривание принадлежащих компании Qualcomm патентов на технологии мобильной связи. Согласно решению, Apple не может подавать апелляцию после заключения соглашения в 2019 году, по которому компания получила лицензии на десятки тысяч патентов Qualcomm.

Источник изображения: succo / pixabay.com

Источник изображения: succo / pixabay.com

Решение принято голосами двух из трёх судей Апелляционного суда США по федеральному округу. Аналогичное решение было принято другим составом суда в апреле этого года по схожему делу в споре Apple и Qualcomm. Напомним, в 2017 году Qualcomm подала иск против Apple, заявив, что iPhone, iPad и Apple Watch нарушают ряд патентов на мобильные технологии, что было частью более широкого спора между двумя компаниями. Далее Apple оспорила действие трёх рассматриваемых патентов в Совете по патентным испытаниям и апелляциям при Ведомстве по патентам и товарным знакам США. Однако в 2020 году они были признаны действительными после того, как стороны в 2019 году подписали мировое соглашение, в рамках которого Qualcomm получила $4,5 млрд, а Apple продолжила использовать чипы оппонента в своей продукции.

Однако Apple всё же подала апелляцию, потребовав возобновления слушания дела в Апелляционном суде США по федеральному округу. Компания заявила, что столкнулась с «неминуемым риском» подачи искового заявления по истечении 6-летнего срока, указанного в соглашении от 2019 года. Qualcomm ответила, что доводы Apple являются недостаточно обоснованными, поскольку стороны ранее договорились, и фактор риска является не более чем спекуляцией. Судьи Шерон Прост (Sharon Prost) и Кара Столл (Kara Stoll) согласились с позицией Qualcomm, в то время как судья Полин Ньюман (Pauline Newman) встала на сторону Apple. Она согласилась, что по истечении лицензии в 2025 году Qualcomm может снова подать в суд на Apple, и последняя понесёт «конкретный ущерб, поскольку ей придётся платить роялти для освобождения от патента, который она считает недействительным».

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Рубрики: Новости Hardware, разработка и производство электроники,
Теги: apple, qualcomm, суд
apple, qualcomm, суд
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