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Компактный USB-концентратор NOVOO «шесть в одном» сейчас стоит дешевле $20

На правах рекламы

Компания NOVOO начала продажи устройства с обозначением D11LOVE (1500-160) — это компактный концентратор «шесть в одном», предназначенный для использования с портативными компьютерами.

Источник изображений: NOVOO / AliExpress

Источник изображений: NOVOO / AliExpress

Гаджет, по сути, представляет собой миниатюрную док-станцию, использующую для подключения к ноутбуку симметричный порт USB Type-C. Через дополнительный разъём USB Type-C PD можно подключить блок питания (обеспечивается поддержка до 100 Вт), что позволит подзаряжать аккумуляторную батарею лэптопа.

В торцевой части концентратора располагается интерфейс HDMI для вывода изображения на компьютерный монитор или телевизор. Возможна работа с материалами в формате 4К со скоростью 30 кадров в секунду.

Периферийные устройства могут быть подключены к двум портам USB 3.0 с пропускной способностью до 5 Гбит/с. Кроме того, предусмотрены разъёмы для флеш-карт памяти форматов SD и microSD вместимостью до 512 Гбайт.

Концентратор NOVOO 6in1 USB 3.0 Hub выполнен в корпусе из алюминиевого сплава с габаритами 112 × 30 × 11 мм. Длина соединительного кабеля с коннектором USB Type-C составляет 20 см.

Приобрести аксессуар можно по цене 18,15 доллара США, использовав промокод 1111WOW. 

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: novoo, концентратор, usb, док-станция, аксессуар
novoo, концентратор, usb, док-станция, аксессуар
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