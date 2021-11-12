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«Яндекс» рассказал о трёхлетнем опыте работы сервиса беспилотного такси в Иннополисе

В этом году «Яндекс» планирует запустить в московском районе Ясенево беспилотные такси. В связи с этим компания рассказала, как функционирует аналогичный сервис в Иннополисе, который начал работу здесь несколько лет назад, в августе 2018 года.

Источник изображения: yandex.ru

Источник изображения: yandex.ru

Иннополис — город высоких технологий. Несмотря на то, что он был основан около 10 лет назад, здесь уже сложилась полноценная городская среда — есть жилые кварталы, деловой центр, поликлиника, почта, МФЦ, спорткомплекс, прогулочная зона, выставочный зал, кафе и бары.

За время работы сервиса беспилотные такси совершили здесь больше 20 тысяч поездок. Количество вызовов такси зависит от погоды и сезона. Летом такси вызывают 40–50 раз в день, зимой почти в два раза чаще — 70–80 раз.

Режим работы беспилотных такси — семь дней в неделю, с шести часов утра до одиннадцати вечера. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно обратиться в консьерж-сервис — городскую службу по решению бытовых проблем. Сейчас доступ к такси имеют более трёх тысяч человек, которые могут вызвать его в обычном приложении Яндекс Go.

Автомобили забирают пассажиров в специальных местах — точках посадки, равномерно распределённых по городу с привязкой к местам с оживлённым пассажиропотоком: жилому комплексу «Зион», фермерскому рынку, университету, школе, городскому пространству ArtSpace. Поначалу таких точек было пять, сейчас — больше 20. Среднее время ожидания машины в этом году составляло около четырёх минут.

Источник изображения: yandex.ru

Источник изображения: yandex.ru

Недавно в городе провели опрос, чтобы выяснить отношение жителей к беспилотному транспорту. В нём приняло участие 358 человек.

Более половины участников опроса (53%) пользуются беспилотным такси регулярно — несколько раз в месяц и чаще. Обычно — чтобы добраться на работу или учёбу и обратно, в спортзал и в магазин. Также больше половины респондентов катают на автомобиле друзей и знакомых, когда те приезжают к ним в гости. 

Источник изображения: yandex.ru

Источник изображения: yandex.ru

Следует отметить, что пассажиры очень быстро привыкают к отсутствию водителя. У 93 % респондентов на привыкание ушло пять минут или меньше, для 3,5 % опрошенных потребовалось больше одной поездки, хотя столько же указали, что так и не смогли к этому привыкнуть.

Источник изображения: yandex.ru

Источник изображения: yandex.ru

В числе преимуществ беспилотного такси пассажиры назвали безопасность поездок, аккуратность вождения и отсутствие необходимости взаимодействовать с водителем. Среди пожеланий на будущее — увеличить количество автомобилей и точек посадки, также разрешить машинам заезжать во дворы. Многие также хотели бы пользоваться «полностью беспилотным» авто — без сотрудника компании в пассажирском кресле.

Беспилотные автомобили «Яндекса» проехали почти 15 млн км по улицам Москвы, Тель-Авива и Энн-Арбора.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: яндекс, самоуправляемый автомобиль, сервис
яндекс, самоуправляемый автомобиль, сервис
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