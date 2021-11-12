В Германии разработали датчик, который поможет увидеть мир наночастиц в динамике

Исследователи из Технологического института Карлсруэ (KIT) разработали датчик, который не только обнаруживает всё более мелкие наночастицы, но также определяет их состояние и отслеживает их перемещение в пространстве. С помощью новых датчиков можно будет увидеть то, что раньше было сложно или невозможно, от вирусов в воздухе и белков в организме до отдельных примесей в полупроводниках и многое другое.

Статья о разработке опубликована в издании Nature Communications и свободно доступна по ссылке. Если коротко, то предложенный учёными высокочувствительный и компактный датчик представляет собой новый тип хорошо известного резонатора Фабри-Перо. Это система из двух соосных и расположенных друг против друга зеркал, свет между которыми многократно отражается вплоть до проявления эффекта резонанса. И если в обычных микроскопах со световым полем наноразмерные объекты не видны, поскольку они слишком малы для детектируемого отражения и поглощения световых волн, то находясь в световом поле тысячи отражений тайное становится явным.

Если наночастица находится в наблюдаемом световом поле, она тысячи раз взаимодействует со светом и это ведёт к изменению интенсивности света, что вполне может быть измерено. Более того, световое поле будет иметь различную интенсивность в разных точках пространства. Это позволяет сделать выводы о положении и поведении наночастицы в трёхмерном пространстве. Тем самым появляется возможность наблюдать броуновское движение в среде, где молекулы сталкиваются с наночастицами и изучать как среды, так и наночастицы во всём их многообразии. Нельзя сказать, что это было невозможно делать раньше, но довольно простым способом, который предложили немецкие учёные, наблюдения были недоступны.

Потенциальным применением резонатора может быть обнаружение трёхмерного движения с высоким временным разрешением и определение оптических свойств биологических наночастиц, таких как белки, ДНК или вирусы. Таким образом, датчик может дать представление о ещё не изученных биологических процессах. Сам по себе датчик представляет волоконноопоптическую систему с разрывом и зеркальными срезами, между которыми пропускаются образцы для изучения. Накачка происходит лазером.