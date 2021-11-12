Корпорация Toshiba разделится на три части к марту 2024 года

С 2015 года японскую компанию Toshiba преследуют скандалы и неудачи в финансовой сфере, а набравшие около четырёх лет назад приличный удельный вес иностранные инвесторы к настоящему моменту смогли настоять на важных структурных изменениях — к марту 2024 года 146-летняя корпорация будет поделена на три части с различной специализацией бизнеса.

Поскольку сейчас Toshiba включает семь структурных подразделений, а после преобразований из одной компании должно получиться три, то направления бизнеса придётся группировать не самым очевидным образом. Энергетические и инфраструктурные проекты, например, продолжат осуществляться под эгидой одной из образованных компаний, она же будет заниматься квантовыми вычислениями, промышленной автоматизацией и перспективными технологиями типа Интернета вещей. Сюда же будут отнесены аккумуляторные батареи, что весьма логично с учётом наличия в портфеле Toshiba энергетических активов.

Вторая компания, образованная из корпорации Toshiba в её нынешнем виде, сосредоточится на выпуске электронных устройств и компонентов, помимо твердотельной памяти. Жёсткие диски, силовая электроника, а также технологическое оборудование для обработки полупроводников — этими направлениями специализация данной компании ограничится.

Наконец, под эгидой оставшейся части Toshiba сосредоточится часть активов Kioxia, в капитале которой первая сейчас контролирует 40,6 % акций, а также производство торгового оборудования и получение лицензионных отчислений за использование технологий и торговых марок Toshiba. Руководство корпорации надеется, что данные преобразования позволят как ускорить развитие отдельных видов бизнеса, так и привлечь к ним больше сторонних инвестиций. Естественно, не смогли активисты пропустить и вопрос о программе возврата средств акционерам — лишь за два ближайших года на эти нужды будет выделено $875 млн. Часть средств будет получена за счёт реализации некоторого количества акций Kioxia, принадлежащих Toshiba.