Take-Two заинтересовалась модификациями для GTA IV — ремастер в разработке?

Администрация российского сайта LibertyCity, размещающего у себя модификации для игр Rockstar Games, сообщила о получении очередной претензии со стороны издательства Take-Two Interactive.

Напомним, в августе Take-Two Interactive уже требовала от LibertyCity удалить ряд модификаций для нескольких частей Grand Theft Auto, включая GTA III, San Andreas и GTA V.

На этот раз издатель обязал LibertyCity снять с публикации один мод для GTA III (GTA Advance PC Port Beta 2) и два — для GTA IV (The Lost and Damned Unlocked и сохранение GTA IV EFLC The Lost And Damned с прохождением сюжета на 65 %).

В LibertyCity припомнили, что вскоре после требований Take-Two Interactive удалить моды для GTA III и San Andreas компания анонсировала сборник Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, включающий переиздания этих игр.

О якобы готовящемся к релизу в 2023 году ремастере GTA IV в начале недели сообщил инсайдер RalphsValve. В LibertyCity допускают, что очередное письмо от Take-Two Interactive может быть связано именно с этим.