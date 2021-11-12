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Через неделю китайская Xpeng представит электрический кроссовер — акции компании от этой новости взлетели на 10 %

На акции производителей электромобилей даже самые скромные информационные поводы начинают влиять значительно. Китайская компания Xpeng Motor завершила неделю публикацией силуэта нового кроссовера, который будет представлен 19 ноября, и это сразу же вызвало рост котировок её акций на 10 %.

Источник изображения: Xpeng/CNBC

Источник изображения: Xpeng/CNBC

На следующей неделе в Гуанчжоу начнёт работу очередное отраслевое мероприятие, которое в наши дни просто не может обходиться без премьер в сфере электротранспорта, и марка Xpeng готова представить новый электрический кроссовер в популярной сейчас серии G. Уже выпускаемые модели G3 и G3i в октябре были доставлены в количестве 3657 машин, что составляет 36 % месячного объёма поставок всех электромобилей этой марки. Преемник наверняка окажется не менее популярным. К концу октября Xpeng смогла преодолеть планку в 100 тысяч поставленных электромобилей. В Китае она уверенно конкурирует с Tesla и местными компаниями Nio и Li Auto.

Китайский авторынок является крупнейшим в мире, поэтому набирающие популярность электромобили обновляются здесь очень быстро. Молодые амбициозные компании типа Xpeng, Nio и Li Auto создают машины с автопилотом и прочими умными бортовыми системами, стараясь ни в чём не уступать зарубежным конкурентам. Ограниченное распространение зарядных станций и длительное время зарядки тяговых аккумуляторов, например, марка Nio старается компенсировать наличием возможности быстро сменить разряженную батарею на заряженную в сети роботизированных пунктов. На всю процедуру уходит не более пяти минут, от автовладельца она не требует никаких физических усилий. Китайские производители электромобилей полны решимости осваивать рынок Европы, для чего развивают соответствующую инфраструктуру и в Старом Свете.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, комментарии последних событий,
Теги: xpeng motors, электромобиль, китай, китайские производители
xpeng motors, электромобиль, китай, китайские производители
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