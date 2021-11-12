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«АвтоВАЗ» приостанавливает производство, но не полностью

Глобальный дефицит электронных компонентов сильно ударил по автомобильной промышленности. В сложившейся ситуации «АвтоВАЗ» вынужден периодически приостанавливать работу сборочных линий.

Источник изображений: «АвтоВАЗ»

Источник изображений: «АвтоВАЗ»

Накануне Профсоюзная организация «АвтоВАЗа» через социальную сеть «ВКонтакте» распространила информацию, что 12 ноября 2021 года будет остановлено производство автомобилей на всех трёх сборочных линиях в Тольятти в связи с отсутствием комплектующих изделий.

«12 ноября устанавливается простой с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы для работников, занятых выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производств ПАП В0, СКП и СКП Kalina», — говорится в сообщении.

Однако как сообщает РБК, ссылаясь на информацию, полученную от представителей предприятия, сведения о полной остановке производства не соответствуют действительности. В компании признают, что из-за дефицита время от времени приходится приостанавливать работу автосборочных линий, но производство двигателей, шасси и других составляющих продолжается по стандартному графику.

«Компания прилагает максимум усилий для нормализации поставок электронных компонентов, однако мировой кризис, по нашему мнению, продлится минимум до середины следующего года или даже дольше», — заявили в «АвтоВАЗе». 

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: автоваз, lada, автомобили, автомобильная электроника, дефицит
автоваз, lada, автомобили, автомобильная электроника, дефицит
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