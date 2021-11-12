«АвтоВАЗ» приостанавливает производство, но не полностью

Глобальный дефицит электронных компонентов сильно ударил по автомобильной промышленности. В сложившейся ситуации «АвтоВАЗ» вынужден периодически приостанавливать работу сборочных линий.

Накануне Профсоюзная организация «АвтоВАЗа» через социальную сеть «ВКонтакте» распространила информацию, что 12 ноября 2021 года будет остановлено производство автомобилей на всех трёх сборочных линиях в Тольятти в связи с отсутствием комплектующих изделий.

«12 ноября устанавливается простой с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы для работников, занятых выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производств ПАП В0, СКП и СКП Kalina», — говорится в сообщении.

Однако как сообщает РБК, ссылаясь на информацию, полученную от представителей предприятия, сведения о полной остановке производства не соответствуют действительности. В компании признают, что из-за дефицита время от времени приходится приостанавливать работу автосборочных линий, но производство двигателей, шасси и других составляющих продолжается по стандартному графику.

«Компания прилагает максимум усилий для нормализации поставок электронных компонентов, однако мировой кризис, по нашему мнению, продлится минимум до середины следующего года или даже дольше», — заявили в «АвтоВАЗе».