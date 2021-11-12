3DNewsНовости SoftwareПО для мобильных устройствSpotify купила дистрибьютора аудиокниг F...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Spotify купила дистрибьютора аудиокниг Findaway

Шведская компания Spotify, являющаяся владельцем одноимённого музыкального сервиса, объявила о покупке платформы Findaway, которая занимается распространением аудиокниг и сотрудничает с такими издателями, как Amazon Audible, Apple iBooks, Google и Storytel, а также помогает авторам публиковаться самостоятельно.

Источник изображения: Deepanker Verma / Pixabay

Источник изображения: Deepanker Verma / Pixabay

Условия сделки не разглашаются, но ожидается, что она будет завершена в четвёртом квартале. Spotify начала заниматься подкастами в 2018 году, увеличивая их количество за счёт нескольких приобретений. Аналитики ожидают, что к концу года Spotify обгонит Apple по количеству публикуемых на платформе подкастов. Предполагается, что покупка Findaway позволит Spotify ускорить расширение направление бизнеса, связанного с аудиокнигами, а издатели и авторы получат возможность охватить новую аудиторию. 

«Вместе со Spotify у нас есть возможность внедрить инновации и демократизировать экосистему аудиокниг. Мы основали Findaway, осознав силу слова через аудиокниги и уникальный шанс расширить возможности рассказчиков, объединив их со слушателями. Мы с нетерпением ждём возможности объединить наши ведущие технологические инструменты и команду мирового класса с платформой Spotify, чтобы предоставить расширенный опыт для авторов, издателей и слушателей по всему миру», — прокомментировал данный вопрос основатель и генеральный директор Findaway Митч Кролл (Mitch Kroll).

Напомним, общее количество активных пользователей Spotify за последний квартал выросло на 19 % до 381 млн человек, а объём полученной выручки составил $2,87 млрд. По данным исследовательской компании Omdia, к 2026 году капитализация глобального рынка аудиокниг составит $9,3 млрд, тогда как в прошлом году этот показатель был равен $4 млрд.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Amazon готовит собственного конкурента Clubhouse
Spotify начала принимать заказы на свои медиаплееры Car Thing
Сервис Spotify запустил подкасты в России
Минцифры опубликовало список продуктов, которые могут быть исключены из реестра российского ПО
Zoom тестирует показ рекламы пользователям бесплатных аккаунтов
Бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген публично призвала Цукерберга покинуть пост главы компании
Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств,
Теги: spotify, findaway, аудиокниги, стриминг музыки
spotify, findaway, аудиокниги, стриминг музыки
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Обзор офисного мини-ПК на российском Arm-процессоре Baikal-M 276
SpinLaunch впервые протестировала прототип кинетической системы запуска объектов в космос без ракет 202
В России изготовлена первая партия восстановленного уран-плутониевого топлива для реакторов ВВЭР 151
YouTube больше не будет показывать количество дизлайков под видео 105

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ровер Perseverance снова заработал и выскреб поверхность Марса до зернистого слоя
В России изготовлена первая партия восстановленного уран-плутониевого топлива для реакторов ВВЭР
В Южной Корее заработала крупнейшая в мире электростанция на водородных топливных элементах
Представлена портативная консоль OneXplayer AMD Edition, которая сможет составить конкуренцию Valve Steam Deck
Выяснились характеристики процессоров Intel Core 12-го поколения, которые представят в начале 2022 года
AMD опубликовала данные по 50 уязвимостям в своих продуктах, Intel обнародовала 25 проблем 53 мин.
На следующей неделе Baba Is You получит большое обновление с редактором уровней и новыми головоломками 2 ч.
Instagram предлагает до $35 тысяч за публикацию видео в его клоне TikTok 2 ч.
GTA: The Trilogy — The Definitive Edition сняли с продажи на ПК из-за отключения Rockstar Games Launcher 2 ч.
Vivo раскрыла график обновления смартфонов до Android 12 2 ч.
Wiwynn представила первый OCP-сервер с сертификацией OSF 3 ч.
Китайцы охладели к «Дню холостяков» 3 ч.
На первую годовщину PlayStation 5 компания Sony опубликовала топ-10 самых популярных игр на консоли 3 ч.
Alibaba доложила о рекордных продажах в «День холостяков» 4 ч.
«Яндекс» поможет Instagram-предпринимателям привлечь клиентов со всего интернета 4 ч.
Cooler Master выпустила корпус HAF500 за 100 евро для игровых ПК 47 мин.
NVIDIA построит ИИ-суперкомпьютере Earth-2 для моделирования изменений климата на цифровом двойнике Земли 49 мин.
Компактный USB-концентратор NOVOO «шесть в одном» сейчас стоит дешевле $20 2 ч.
Российская навигационная система лишилась одного из спутников «Глонасс-К» 2 ч.
Илон Маск продал 4,5 млн акций Tesla на это неделе — осталось продать ещё 12,5 млн ценных бумаг 2 ч.
Northvolt выпустила первые литиевые аккумуляторы, которые на 100 % сделаны из сырья от переработанных батарей 2 ч.
Учёные обнаружили потенциально опасный астероид, приближающийся к Земле 3 ч.
Colorful выпустила видеокарты GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti со сменными декоративными элементами 3 ч.
Фото дня: бушующий мир Юпитера в объективе станции «Юнона» 3 ч.
ASUS представила профессиональный монитор ProArt PA32UCR-K с подсветкой mini-LED 3 ч.