Видео: геймплей сюжетной кампании Halo Infinite в эксклюзивных видео от Game Informer

Журнал Game Informer анонсировал месяц эксклюзивных премьер по предстоящему научно-фантастическому шутеру Halo Infinite от издательства Microsoft и студии-разработчика 343 Industries.

Журналисты ознакомились с первыми тремя часами сюжетной кампании Halo Infinite, новыми видами оружия, экипировки и апгрейдов. Часть из увиденного сотрудники издания показали в опубликованных видео.

Первый ролик демонстрирует отрезок из стартового уровня Halo Infinite, а второй предлагает оценить темп сражений, атаку на базу «Отверженных» (после захвата становится точкой быстрого перемещения) и работу сенсора угроз.

В текстовом материале журналисты Game Informer рассказали о своих впечатлениях от одиночного режима: основная история осталась преимущественно линейной, а мир разделён на разблокируемые по ходу сюжета локации для изучения.

Игроки будут выслеживать мини-боссов (ради уникального оружия), искать спартанские ядра (апгрейды) и зарабатывать своими действиями доблесть (для вызова более качественных и мощных предметов).

В Game Informer отмечают, что по итогам знакомства с Halo Infinite игра оставляет после себя ощущение одновременно чего-то знакомого (геймплейный цикл в духе классических частей серии) и нового (изучение мира и улучшения).

Halo Infinite поступит в продажу 8 декабря текущего года для PC (Steam, Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X и S. Ранее разработчики раскрыли системные требования шутера и особенности ПК-версии.