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В Южной Корее заработала крупнейшая в мире электростанция на водородных топливных элементах

На днях в городе Инчхон в Южной Корее введена в строй крупнейшая в мире электростанция на водородных топливных ячейках. За строительство, запуск и эксплуатацию объекта отвечает компания Doosan Fuel Cell. Электростанция Shinincheon Bitdream вырабатывает до 78,96 МВт электроэнергии и попутно удаляет из воздуха микрочастицы от работающей неподалёку электростанции на сжиженном природном газе.

Источник изображения: Doosan Fuel Cell

Источник изображения: Doosan Fuel Cell

Объект обеспечит электричеством до 250 тыс. домохозяйств и до 44 тыс. домохозяйств теплом. Система очистки воздуха способна поглощать в год до 24 тыс. тонн мелкодисперсной пыли. Электростанция строилась с 2017 года и потребовала затрат на уровне $292 млн. Об источниках водорода для работы электростанции не сообщается, но вскоре для снабжения объекта «зелёным» топливом недалеко от него будет построен завод по производству сжиженного водорода. Завод будет строить входящая в SK Group компания SK E&S. Начало поставок намечено на 2023 год с запланированными мощностями до 30 тыс. тонн сжиженного водорода в год.

Для электростанции Shinincheon Bitdream водородные топливные элементы поставляла как компания Doosan Fuel Cell, так и компания POSCO Energy. Компания Doosan поставил 149 топливных элементов мощностью 440 кВт каждый.

Ещё один подобный проект в Южной Корее начали реализовывать с марта этого года. Для города Хвасон в 30 км от Сеула к 2024 году будет построена 80-МВт электростанция на водородных топливных элементах. Южная Корея делает ставку на водородную энергетику. Энергетика на сжиженном природном газе не только дорогая сама по себе, но также экологически вредная. Переход на водород в качестве энергоносителя вряд ли сделает энергетику Кореи дешевле, но способен сделать её чище.

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Рубрики: Новости Hardware, окружающая среда,
Теги: энергетика, водородное топливо, южная корея
энергетика, водородное топливо, южная корея
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