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США приняли закон, запрещающий FCC выдавать лицензии на оборудование Huawei, ZTE и других угрожающих нацбезопасности компаний

Президент США подписал закон, запрещающий Huawei и ZTE получать лицензии на сетевое оборудование в США. Закон о безопасном оборудовании (Secure Equipment Act) требует от Федеральной комиссии по связи (FCC) принятия новых правил, согласно которым ведомство не сможет выдавать разрешительную документацию для сетевого оборудования компаний, представляющих угрозу национальной безопасности.

Источник изображения: David Mark / pixabay.com

Источник изображения: David Mark / pixabay.com

В прошлом году FCC официально обозначила Huawei и ZTE как угрозы национальной безопасности, поскольку обе компании имеют тесные связи с китайским правительством: компартией и военным аппаратом. С марта комиссар FCC Брендан Карр (Brendan Carr) неоднократно призывал принять соответствующий закон, поскольку на тот момент ведомство всё равно одобрило 3000 заявок по сетевому оборудованию Huawei.

Помимо Huawei и ZTE, статус угрозы национальной безопасности присвоен китайским компаниям Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company и Dahua Technology Company. В прошлом месяце FCC отозвала лицензию у оператора связи China Telecom — к концу года американская «дочка» телекоммуникационного гиганта должна прекратить предоставлять услуги на территории США. Следуя рекомендациям Минюста, комиссия заявила, что China Telecom Americas «не смогла опровергнуть» ряд высказанных опасений. По версии ведомства, компания «подвергается эксплуатации, влиянию и контролю со стороны китайского правительства и, вероятнее всего, принуждается к выполнению запросов китайского правительства без достаточных юридических процедур по независимому судебному надзору».

В связи с жёсткими санкциями США компания Huawei объявила о существенном снижении выручки по итогам первых 9 месяцев текущего года — она составила 455,8 млрд юаней ($71,32 млрд), что почти на треть ниже выручки за аналогичный период прошлого года. Теперь, как заявил председатель Huawei Эрик Сюй (Eric Xu), приоритетом для компании будет устойчивое выживание.

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации,
Теги: fcc, huawei, zte
fcc, huawei, zte
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