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Представлены новые смарт-телевизоры KIVI на базе Android TV с диагональю до 65 дюймов

Компания KIVI анонсировала новые смарт-телевизоры модельного ряда 2021 года: дебютировали панели в полностью переработанном дизайне, основанном на минимализме. В семейство вошли модели размером от 24 до 65 дюймов по диагонали.

Источник изображений: KIVI

Источник изображений: KIVI

Устройства представлены в чёрном и белом вариантах цветового исполнения. Ширина видимой части фронтальных рамок составляет всего около 2,6 мм. Во всех версиях используется технология подсветки экрана Direct LED с оптической дистанцией 20 миллиметров, что позволит установить телевизоры максимально плотно к стене на подставке или кронштейне.

Модели с диагональю 24 дюйма обладают разрешением HD — 1366 × 768 точек. Панели на 32 дюйма доступны в модификациях HD и Full HD (1920 × 1080 пикселей). Устройства на 40 дюймов предлагаются только c матрицей Full HD. Наконец, модели на 43, 50, 55 и 65 дюймов имеют разрешение 4К (3840 × 2160 точек).

Технология Super Contrast Control отвечает за повышенную контрастность отдельных частей изображения, а инструмент UltraClear повышает качество картинки на моделях с поддержкой 4К. Для устройств разработана качественная акустическая система при поддержке компании JVC Kenwood.

В телевизорах применяется операционная система Android TV. Поддержка Chromecast добавляет возможность быстрой трансляции контента со смартфона без проводов, а Google Ассистент — распознавание голосовых команд.

Компания KIVI также анонсировала медиахаб-приложение KIVI Media. Без дополнительной платы сразу после покупки пользователю доступны несколько разделов: «Каналы», «Фильмы», «Тренировки» и «Игры». В сотрудничестве с сервисами Okko и Megogo представлены ТВ-каналы, бесплатные пакеты кино, а также фильмы за дополнительную плату. В разделе «Тренировки» пользователь найдёт записи тренировок от популярных фитнес-блогеров, а также онлайн-тренировки. Раздел игр, разработанный совместно с партнёром Boosteroid, предоставляет доступ к современным играм на ТВ-экране.

В комплект поставки входит пульт дистанционного управления с поддержкой Bluetooth. Предусмотрена функция Air Mouse: с помощью гироскопа пульт имитирует курсор компьютерной мыши на экране телевизора. Цена новинок варьируется от 13 990 до 87 490 рублей. 

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: kivi, телевизор, смарт-тв, смарт-телевизоры
kivi, телевизор, смарт-тв, смарт-телевизоры
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