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Данные покупателей поддельных справок о вакцинации оказались в даркнете

Неизвестные лица выставили на продажу на теневых форумах данные россиян, купивших поддельные справки о вакцинации и прохождении теста ПЦР. Известно, что присутствующая в базе информация затрагивает более 500 тыс. человек из Московского региона. Гражданам, которые попали в базу данных, а также создателям самих нелегальных сервисов, продающих поддельные справки, грозит уголовная ответственность.

Источник изображений: torstensimon / Pixabay

Источник изображений: torstensimon / Pixabay

Согласно имеющимся данным, база данных из 1 тыс. строк стоит около $120 или 8,5 тыс. рублей. В ней содержатся паспортные данные россиян, СНИЛС, номера телефонов, информация о месте жительства, а также дата получения поддельного сертификата. На данный момент выставленная на продажу БД ограничивается информацией касательно жителей Московского региона, сообщил директор по стратегическим коммуникациям компании Infosecurity a Softline company Александр Дворянский.

Предполагается, что в базу данных попала информация, собираемая сервисами, через которые мошенники реализуют поддельные справки. Один из таких веб-сайтов создан жителем Севастополя, который продавал справки по 1,5 тыс. рублей за штуку и успел реализовать свыше 9 тыс. поддельных тестов.

Отмечается, что рост объёма продаж поддельных сертификатов начался на фоне постепенного открытия границ в мае, после чего в течение отпускного сезона он находился на стабильно высоком уровне. Специалисты говорят, что сайты по продаже поддельных сертификатов появляются в интернете почти ежедневно, и нет ничего удивительного в том, что их создатели пытаются заработать не только на подделке документов, но и на данных своих клиентов. Не исключено, что злоумышленники попытаются использовать конфиденциальную информацию для шантажа пользователей.  

«С учётом того, что ответственность за использование поддельных QR-кодов предлагается усилить до уголовной, это может стать новой золотой жилой для мошенников», — считает основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян. Напомним, приобретение поддельного сертификата о вакцинации влечёт для покупателей уголовную ответственность по ч.3 ст. 327 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет до одного года лишения свободы. Для организаторов преступной схемы получения поддельных сертификатов наказание составляет до двух лет лишения свободы.

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Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности,
Теги: утечка данных, вакцинация, россия, коронавирус
утечка данных, вакцинация, россия, коронавирус
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