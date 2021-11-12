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Основа хорошая, но требует полировки: первые рецензии Battlefield 2042 за неделю до релиза

Издательство Electronic Arts совместно с разработчиками из DICE объявило о начале раннего доступа к Battlefield 2042. С сегодняшнего дня опробовать игру могут обладатели расширенных изданий (Gold и Ultimate), а также подписчики EA Play Pro. В случае с последними речь идёт только о 10-часовой пробной версии экшена, тогда как первым игра доступна без ограничений.

Источник изображения: Origin.com

Источник изображения: Origin.com

На агрегаторе рецензий Metacritic также появились первые рецензии от журналистов. На момент публикации данного материала рейтинг ПК-версии Battlefield 2042 на Metacritic составляет 80 баллов из 100 на основании 17 рецензий.

Авторам игровых изданий понравились высокий темп сетевых боёв, эпичность происходящего действа и «атмосфера хаоса», генерируемая природными катаклизмами на картах (речь идёт о торнадо). Журналисты сошлись во мнении, что отказ разработчиков от создания сюжетной кампании пошёл Battlefield 2042 на пользу.

Критики остались в восторге от перспективного редактора режимов Battlefield Portal, позволяющего создавать сетевые бои из отдельных компонентов разных частей серии. Режим выживания Hazard Mode тоже не остался без внимания, но отдельные рецензенты выразили опасения насчёт его актуальности и востребованности через «полгода-год».

Основные претензии к Battlefield 2042 связаны с техническим исполнением экшена. «Другими словами, основа очень хорошая, но её ещё можно отполировать», — подытожил рецензент издания PlaySense.

Battlefield 2042 поступит в продажу 19 ноября текущего года для PC (Steam, Origin, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. В недавнем трейлере разработчики продемонстрировали редактор режимов Battlefield Portal.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Шутер, Xbox, PlayStation,
Теги: battlefield 2042, dice, боевик, экшен
battlefield 2042, dice, боевик, экшен
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