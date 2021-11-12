Alibaba доложила о рекордных продажах в «День холостяков»

Компания Alibaba сообщила, что в этом году выручка с торгового марафона в «День холостяков» показала рекордный результат в 540,3 млрд юаней ($84,5 млрд). Это даёт китайскому торговому гиганту необходимый позитивный импульс после усиленных мер государственного воздействия со стороны регулирующих органов.

Для сравнения, в 2020 году объёмы продаж по итогам 11 ноября составили 498,3 млрд юаней ($77,8 млрд). Хорошие результаты помогут унять опасения инвесторов, которые пытаются пережить 30-% падение акций Alibaba, которое стало результатом антимонопольного расследования и рекордного штрафа в размере $2,8 млрд. С момента своего появления в 2009 году «День холостяков» на платформе Alibaba по всем показателям затмил американские «Чёрную пятницу» и «Киберпонедельник». Китайская компания превратила его в грандиозное мероприятие с гигантскими скидками и привлечением знаменитостей масштаба Тейлор Свифт (Taylor Swift).

В 2020 году торговому гиганту удалось удвоить продажи в годовом выражении, поскольку Alibaba расширила «празднование» на несколько дней. В этом году торжества были более сдержанными: компания постаралась переключить внимание с роста продаж на стабильное развитие и благотворительные проекты — ключевые ценности, утверждённые главой КНР и соответствующие госпрограмме «всеобщего процветания». За последний год Пекин ввёл новые правила для сдерживания местных техногигантов во всех отраслях от электронной коммерции до финансовых технологий. В преддверии «Дня холостяков» власти призвали платформы ограничить агрессивность маркетинга и воздержаться от необоснованного ценообразования.

В гала-концерте этого года приняли участие звезда сериала «Шерлок» Бенедикт Камбербэтч (Benedict Cumberbatch) и китайская поп-звезда Джексон Йи (Jackson Yi). Alibaba нарушила установленную традицию и не стала с самого начала сообщать об общем объёме оборота товаров (GMV), сместив акцент на «устойчивый рост». Компания также обязалась жертвовать 1 юань ($0,16) каждый раз, когда покупатели в этот день приобретают определённые товары и публикуют отчёты о покупках в соцсетях. В знак уважения к проблеме экологии Alibaba рекламировала соответствующие товары, а логистический отдел вызвался помочь с утилизацией упаковки.

В последние годы Alibaba столкнулась с жёсткой конкуренцией со стороны площадок JD.com и Pinduoduo, а также потоковой платформы под управлением ByteDance. По итогам квартала, закончившегося в июне, компания впервые с 2019 года не оправдала ожиданий аналитиков. Очередной квартальный отчёт намечен на 18 ноября — в среднем прогнозируется 33-% рост продаж.