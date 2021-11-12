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Выяснились характеристики процессоров Intel Core 12-го поколения, которые представят в начале 2022 года

В начале этого месяца Intel выпустила в продажу шесть моделей процессоров Alder Lake-S для настольных компьютеров. Эти чипы обладают номинальным показателем TDP 125 Вт. В первой половине будущего года производитель собирается выпустить 65-Вт модели процессоров без разблокированного множителя (без суффикса «K»), а также энергоэффективные версии T-серии с номинальным показателем TDP 35 Вт для встраиваемых систем и компактных ПК.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Точные даты анонса этих серий процессоров Alder Lake-S неизвестны, однако многочисленные партнёры Intel, занимающиеся продажами сборных компьютеров, уже начали указывать будущие чипы в составе ожидаемых сборок. Например, японская компания Dospara будет предлагать сборные ПК Galleria, построенные на базе шестиядерного и 12-поточного Intel Core i5-12400(F) с базовой частотой 2,5 ГГц.

Источник изображения: Dospara

Источник изображения: Dospara

Так же в ассортименте производителя будет предлагаться модель процессора Core i5-12600. Чип обладает такой же конфигурацией ядер, что и младшая модель, однако его базовая частота на 800 МГц выше и составляет 3,3 ГГц. Любопытно, но Dospara указывает, что чип обладает номинальным TDP 125 Вт. Однако это может быть простой ошибкой. В списке доступных предложений также указываются модель Core i7-12700 с диапазоном частот от 2,1 до 4,9 ГГц и Core i9-12900 с частотой от 2,4 до 5,1 ГГц. Все частоты заявлены для производительных P-ядер процессоров.

Конфигуратор Alienware Aurora R13. Источник изображения: Dell

Конфигуратор Alienware Aurora R13. Источник изображения: Dell

Неанонсированные процессоры Intel 12-го поколения Core также значатся в конфигураторе компании Dell. В частности, для игрового ПК Alienware Aurora R13 будут предлагаться модели от Core i5-12400 до Core i9-12900K. Производитель также подтвердил характеристики чипов, указав количество ядер и максимальную частоту каждого процессора. По какой-то причине компания указывает, что модель Core i9-12900F обладает базовой частотой на 100 МГц выше, чем у модели Core i9-12900, но опять же, это может быть простой ошибкой в описании.

Конфигуратор Alienware Aurora R13. Источник изображения: Dell

Конфигуратор Alienware Aurora R13. Источник изображения: Dell

Портал FanlessTech в свою очередь сообщил характеристики ожидаемых энергоэффективных моделей процессоров Alder Lake T-серии. Наряду с моделями без суффикса «K» их появление ожидается в начале будущего года. Модельный ряд процессоров T-серии выглядит следующим образом:

  • Core i9-12900T 16 (8+8) 24T 30 Мбайт L3, частота до 4,9 ГГц, графика UHD Graphics 770;
  • Core i7-12700T 12 (8+4) 20T 25 Мбайт L3, частота до 4,7 ГГц, графика UHD Graphics 770;
  • Core i5-12600T 6 (6+0) 12T 18 Мбайт L3, частота до 4,6 ГГц, графика UHD Graphics 770;
  • Core i5-12500T 6 (6+0) 12T 18 Мбайт L3, частота до 4,4 ГГц, графика UHD Graphics 770;
  • Core i5-12400T 6 (6+0) 12T 18 Мбайт L3, частота до 4,2 ГГц, графика UHD Graphics 730;
  • Core i3-12300T 4 (4+0) 8T 12 Мбайт L3, частота до 4,2 ГГц, графика UHD Graphics 730;
  • Core i3-12100T 4 (4+0) 8T 12 Мбайт L3, частота до 4,1 ГГц, графика UHD Graphics 730.

Портал VideoCardz сделал сводную таблицу, в которой указал характеристики всех известных на данный момент процессоров Alder Lake-S.

Все известные процессоры Intel Alder Lake. Источник изображения: VideoCardz

Все известные процессоры Intel Alder Lake. Источник изображения: VideoCardz

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: alder lake, intel, процессоры
alder lake, intel, процессоры
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