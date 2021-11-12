ASUS представила профессиональный монитор ProArt PA32UCR-K с подсветкой mini-LED

Компания ASUS выпустила монитор ProArt PA32UCR-K, специально разработанный для профессиональных пользователей — дизайнеров, создателей контента и пр. Панель обеспечивает изображение высочайшего качества.

Устройство выполнено на матрице IPS размером 32 дюйма по диагонали. Разрешение составляет 3840 × 2160 пикселей (4К), углы обзора по горизонтали и вертикали — 178 градусов.

Монитор наделён подсветкой mini-LED с 576 зонами. Пиковая яркость достигает 1000 кд/м2, максимальная контрастность — 1 000 000:1. Матрица обладает частотой обновления 60 Гц и временем отклика 5 мс (GTG).

Охват цветовых пространств sRGB, Adobe RGB, DCI-P3 и Rec.2020 достигает соответственно 100 %, 99,5 %, 98 % и 87 %. Показатель Delta-E (∆E) < 1 говорит о высокой точности цветопередачи. В комплект поставки входит калибратор X-rite i1 Display Pro.

В оснащение включены стереофонические динамики мощностью 2 Вт каждый, порт USB Type-C с возможностью подачи до 80 Вт энергии на подсоединённый ноутбук, интерфейс DisplayPort 1.2, три разъёма HDMI 2.0, концентратор USB 3.1 на три порта и 3,5-мм аудиогнездо.

Подставка предоставляет полную свободу регулировок, включая перевод экрана из альбомной ориентации в портретную. При помощи крепления VESA панель можно подвесить на стену.