3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостимониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо...ASUS представила профессиональный монито...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

ASUS представила профессиональный монитор ProArt PA32UCR-K с подсветкой mini-LED

Компания ASUS выпустила монитор ProArt PA32UCR-K, специально разработанный для профессиональных пользователей — дизайнеров, создателей контента и пр. Панель обеспечивает изображение высочайшего качества.

Источник изображений: ASUS

Источник изображений: ASUS

Устройство выполнено на матрице IPS размером 32 дюйма по диагонали. Разрешение составляет 3840 × 2160 пикселей (4К), углы обзора по горизонтали и вертикали — 178 градусов.

Монитор наделён подсветкой mini-LED с 576 зонами. Пиковая яркость достигает 1000 кд/м2, максимальная контрастность — 1 000 000:1. Матрица обладает частотой обновления 60 Гц и временем отклика 5 мс (GTG).

Охват цветовых пространств sRGB, Adobe RGB, DCI-P3 и Rec.2020 достигает соответственно 100 %, 99,5 %, 98 % и 87 %. Показатель Delta-E (∆E) < 1 говорит о высокой точности цветопередачи. В комплект поставки входит калибратор X-rite i1 Display Pro.

В оснащение включены стереофонические динамики мощностью 2 Вт каждый, порт USB Type-C с возможностью подачи до 80 Вт энергии на подсоединённый ноутбук, интерфейс DisplayPort 1.2, три разъёма HDMI 2.0, концентратор USB 3.1 на три порта и 3,5-мм аудиогнездо.

Подставка предоставляет полную свободу регулировок, включая перевод экрана из альбомной ориентации в портретную. При помощи крепления VESA панель можно подвесить на стену. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Вышел 34-дюймовый игровой монитор Gigabyte G34WQC A с разрешением WQHD и частотой 144 Гц
ASUS анонсировала игровой 27-дюймовый монитор ROG Strix XG276Q с разрешением Full HD и частотой 165 Гц
ASUS представила 29,5-дюймовый игровой монитор ROG Strix XG309CM с частотой обновления 200 Гц
Монитор для игр MSI Optix MPG321QRF-QD оборудован KVM-переключателем
BenQ выпустила изогнутый монитор EW3880R для домашних развлечений
Sony назвала телевизоры BRAVIA XR, которые превосходно подходят для PlayStation 5
Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: asus, proart, монитор
asus, proart, монитор
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Обзор офисного мини-ПК на российском Arm-процессоре Baikal-M 276
SpinLaunch впервые протестировала прототип кинетической системы запуска объектов в космос без ракет 202
В России изготовлена первая партия восстановленного уран-плутониевого топлива для реакторов ВВЭР 151
YouTube больше не будет показывать количество дизлайков под видео 105

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ровер Perseverance снова заработал и выскреб поверхность Марса до зернистого слоя
В России изготовлена первая партия восстановленного уран-плутониевого топлива для реакторов ВВЭР
В Южной Корее заработала крупнейшая в мире электростанция на водородных топливных элементах
Представлена портативная консоль OneXplayer AMD Edition, которая сможет составить конкуренцию Valve Steam Deck
Cooler Master выпустила корпус HAF500 за 100 евро для игровых ПК
AMD опубликовала данные по 50 уязвимостям в своих продуктах, Intel обнародовала 25 проблем 2 ч.
На следующей неделе Baba Is You получит большое обновление с редактором уровней и новыми головоломками 2 ч.
Instagram предлагает до $35 тысяч за публикацию видео в его клоне TikTok 2 ч.
GTA: The Trilogy — The Definitive Edition сняли с продажи на ПК из-за отключения Rockstar Games Launcher 2 ч.
Vivo раскрыла график обновления смартфонов до Android 12 2 ч.
Wiwynn представила первый OCP-сервер с сертификацией OSF 3 ч.
Китайцы охладели к «Дню холостяков» 4 ч.
На первую годовщину PlayStation 5 компания Sony опубликовала топ-10 самых популярных игр на консоли 4 ч.
Alibaba доложила о рекордных продажах в «День холостяков» 5 ч.
«Яндекс» поможет Instagram-предпринимателям привлечь клиентов со всего интернета 5 ч.
NVIDIA построит ИИ-суперкомпьютере Earth-2 для моделирования изменений климата на цифровом двойнике Земли 2 ч.
Компактный USB-концентратор NOVOO «шесть в одном» сейчас стоит дешевле $20 2 ч.
Российская навигационная система лишилась одного из спутников «Глонасс-К» 2 ч.
Илон Маск продал 4,5 млн акций Tesla на это неделе — осталось продать ещё 12,5 млн ценных бумаг 2 ч.
Northvolt выпустила первые литиевые аккумуляторы, которые на 100 % сделаны из сырья от переработанных батарей 3 ч.
Учёные обнаружили потенциально опасный астероид, приближающийся к Земле 3 ч.
Colorful выпустила видеокарты GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti со сменными декоративными элементами 3 ч.
Фото дня: бушующий мир Юпитера в объективе станции «Юнона» 3 ч.
ASUS представила профессиональный монитор ProArt PA32UCR-K с подсветкой mini-LED 3 ч.
Объём продаж OCP-оборудования достигнет $46 млрд к середине десятилетия 4 ч.