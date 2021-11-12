Китайцы охладели к «Дню холостяков»

После более чем 10-летнего стремительного роста китайский «День холостяков», крупнейший в мире фестиваль онлайн-покупок, потерял былую привлекательность и подошёл к замедлению темпов роста. Негативному тренду способствует замедление роста экономики и более жёсткое регулирование со стороны государственных органов.

Торговый гигант Alibaba заявил, что продажи в «День холостяков» побили очередной рекорд, однако рост составил всего 8,5 %. Данный показатель традиционно выражался двузначным числом с самого появления мероприятия в 2009 году — впоследствии оно затмило американские распродажи в «Чёрную пятницу» и «Киберпонедельник». В прошлом году однодневное мероприятие растянулось на 11 дней. Однако китайское государственное издание Securities Daily раскритиковало акцент на высоких оборотах продаж как несовместимый с новыми ценностями страны.

По мнению аналитиков, недостаточно сильные результаты в этом году также отражают переживания китайских потребителей, которые чувствуют усталость от агрессивных рекламных акций и низкого качества обслуживания. Люди становятся более осторожными в тратах из-за новых вспышек пандемии и вызванных ими перебоев в поставках — в итоге китайская экономика в III квартале продемонстрировала самый медленный рост за год.

Доминирование Alibaba ослабляется влиянием конкурентов в лице JD.com и Pinduoduo, которые стали активнее бороться за внимание покупателей. JD.com растянула «День холостяка» на 11 дней и отчиталась о рекордных транзакциях на сумму 349,1 млрд юаней ($54,5 млрд) — это годовой рост на 28,6 %. Тем не менее, Alibaba привлекла 290 тыс. брендов и 900 млн покупателей. Впервые в истории к мероприятию присоединились премиум-бренды, в том числе Max Mara и Saint Laurent.