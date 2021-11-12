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Ровер Perseverance снова заработал и выскреб поверхность Марса до зернистого слоя

Марсоход Perseverance в середине прошлого месяца пережил период, когда Солнце находилось между Красной планетой и Землёй, из-за чего у учёных Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не было возможности связаться с ним. Однако 19 октября ровер вернулся к работе и продолжил сбор образцов грунта и поиск признаков того, что в далёком прошлом на планете существовала жизнь.

Источник изображений: NASA

Источник изображений: NASA

Perseverance уже успел осуществить забор двух проб грунта, которые NASA планирует доставить на нашу планету для дальнейшего исследования в будущем. На манипуляторе ровера установлен абразивный инструмент наподобие скребка, который может использоваться для снятия слоёв грунта, благодаря чему марсоход показывает людям то, что они никогда прежде не видели.

«Слоистые породы, подобные этой, зачастую образуются в воде и могут содержать подсказки относительно того, какой была окружающая среда в прошлом. Давайте посмотрим, не станет ли это ещё одним хорошим местом для сбора образцов», — говорится в сообщении исследователей, которое сопровождало снимок породы, обработанной инструментом Perseverance.

После проведения дальнейшей обработки ровер прислал ещё несколько снимков, на которых видно, что под верхним слоем, похоже, находится множество зернистых минеральных отложений. «Заглянув внутрь мы увидели то, чего никто никогда не видел. Я обработал небольшой участок этой породы, чтобы удалить поверхностный слой и заглянуть под него. Нацеливаюсь на следующую цель для сбора образцов», — говорится в новом сообщении, которое на этой неделе появилось в аккаунте ровера в сети Twitter.

Минеральный состав горных пород кратера Езеро, который, как предполагают учёные, был озером 3,7 млрд лет назад, представляет собой нечто, напоминающее древнюю нетронутую капсулу времени. Дальнейшие исследования кратера могут рассказать учёным о том, как образовывались горы и каким был климат Красной планеты в древние времена.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: perseverance, nasa, марс, марсоход
perseverance, nasa, марс, марсоход
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Ровер Perseverance снова заработал и выскреб поверхность Марса до зернистого слоя
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