На первую годовщину PlayStation 5 компания Sony опубликовала топ-10 самых популярных игр на консоли

Джим Райан (Jim Ryan), президент и генеральный директор Sony Interactive Entertainment, опубликовал в официальном блоге PlayStation заметку по случаю первой годовщины PlayStation 5. Консоль поступила в продажу 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Южной Корее, Японии, Австралии и Новой Зеландии. 19 ноября устройство появилось в продаже в остальных регионах, включая Россию.
За прошедший год пользователи провели за игрой на новых консолях в общей сложности более 4,6 млрд часов и транслировали более 26 млн часов контента. Ниже представлен список из десяти самых популярных проектов (отсортированы по количеству часов):
- Fortnite;
- Call of Duty: Black Ops Cold War;
- FIFA 21;
- NBA 2K21;
- Assassin’s Creed Valhalla;
- Destiny 2;
- MLB The Show 21;
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales;
- Demon’s Souls;
- NBA 2K22.
Джим Райан поблагодарил фанатов PlayStation за терпение, ведь Sony по-прежнему не в состоянии обеспечить «исторический спрос» на PS5 из-за внешних факторов.
Президент Sony Interactive Entertainment в своём заявлении отметил, что прошедший год был напряжённым, а Sony «только начинает работать» над поддержкой PlayStation 5. Разработчики игр и издатели-партнёры за отчётный период выпустили для консоли более 360 проектов. В данный момент команды Playstation Studios трудятся над более чем 25 новыми играми для PS5.
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