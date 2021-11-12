На первую годовщину PlayStation 5 компания Sony опубликовала топ-10 самых популярных игр на консоли

Джим Райан (Jim Ryan), президент и генеральный директор Sony Interactive Entertainment, опубликовал в официальном блоге PlayStation заметку по случаю первой годовщины PlayStation 5. Консоль поступила в продажу 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Южной Корее, Японии, Австралии и Новой Зеландии. 19 ноября устройство появилось в продаже в остальных регионах, включая Россию.

За прошедший год пользователи провели за игрой на новых консолях в общей сложности более 4,6 млрд часов и транслировали более 26 млн часов контента. Ниже представлен список из десяти самых популярных проектов (отсортированы по количеству часов):

Джим Райан поблагодарил фанатов PlayStation за терпение, ведь Sony по-прежнему не в состоянии обеспечить «исторический спрос» на PS5 из-за внешних факторов.

Президент Sony Interactive Entertainment в своём заявлении отметил, что прошедший год был напряжённым, а Sony «только начинает работать» над поддержкой PlayStation 5. Разработчики игр и издатели-партнёры за отчётный период выпустили для консоли более 360 проектов. В данный момент команды Playstation Studios трудятся над более чем 25 новыми играми для PS5.