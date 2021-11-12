3DNewsТехнологии и рынок IT. НовостивидеокартыColorful выпустила видеокарты GeForce RT...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Colorful выпустила видеокарты GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti со сменными декоративными элементами

Компания Colorful выпустила графические ускорители GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3070 Ti в исполнении Customization. Они заимствуют дизайн ранее выпущенной модели iGame RTX 3070 LHR Bilibili, созданной в сотрудничестве с популярной китайской социальной платформой Bilibili. Новинки отличает возможность установки различных декоративных пластин на их кожух системы охлаждения.

Источник изображений: Colorful

Источник изображений: Colorful

В основе модели Colorful GeForce RTX 3070 Customization используется графический процессор NVIDIA GA104-302 с диапазоном частот от 1500 до 1785 МГц. Модель Colorful GeForce RTX 3070 Ti Customization построена на базе чипа NVIDIA GA104-400, работающего в диапазоне частот от 1575 до 1800 МГц. Однако обе модели могут быть интересны покупателям не столько за счёт своей производительности, сколько за счёт своего внешнего вида.

Обе видеокарты оснащены необычной системой охлаждения, в которой используются по одному вентилятору с каждой стороны, благодаря чему они отчасти напоминают некоторые эталонные версии видеокарт GeForce RTX 30-й серии. Дополнительной особенностью графических ускорителей Colorful Customization является 12-контактный разъём питания, который как правило встречается в тех же ускорителях Founders Edition.

Как уже говорилось выше, новинки от Colorful также выделяются сменными декоративными панелями. Они с помощью магнитов крепятся к кожуху системы охлаждения. В комплекте каждой видеокарты предусмотрены по три панели с разной расцветкой.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Чтобы купить NVIDIA GeForce RTX 3060 по рекомендованной цене, клиенту пришлось подождать всего-то девять месяцев
NVIDIA готовит к выпуску мобильные GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3080 Ti, если слухи верны
Colorful готовит к выпуску модули оперативной памяти DDR5-6333 для энтузиастов
Всё — в дело: в составе GeForce RTX 3060 обнаружен отбракованный GPU для GeForce RTX 3070
XFX представила видеокарту Radeon RX 6900 XT Speedster Zero WB с жидкостным охлаждением
AMD заявила, что GPU для майнинга не являются для неё приоритетным направлением
Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: colorful, видеокарты, geforce rtx 3070, geforce rtx 3070 ti
colorful, видеокарты, geforce rtx 3070, geforce rtx 3070 ti
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Обзор офисного мини-ПК на российском Arm-процессоре Baikal-M 276
SpinLaunch впервые протестировала прототип кинетической системы запуска объектов в космос без ракет 200
В России изготовлена первая партия восстановленного уран-плутониевого топлива для реакторов ВВЭР 149
YouTube больше не будет показывать количество дизлайков под видео 105

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ровер Perseverance снова заработал и выскреб поверхность Марса до зернистого слоя
В России изготовлена первая партия восстановленного уран-плутониевого топлива для реакторов ВВЭР
В Южной Корее заработала крупнейшая в мире электростанция на водородных топливных элементах
Представлена портативная консоль OneXplayer AMD Edition, которая сможет составить конкуренцию Valve Steam Deck
Выяснились характеристики процессоров Intel Core 12-го поколения, которые представят в начале 2022 года
AMD опубликовала данные по 50 уязвимостям в своих продуктах, Intel обнародовала 25 проблем 53 мин.
На следующей неделе Baba Is You получит большое обновление с редактором уровней и новыми головоломками 2 ч.
Instagram предлагает до $35 тысяч за публикацию видео в его клоне TikTok 2 ч.
GTA: The Trilogy — The Definitive Edition сняли с продажи на ПК из-за отключения Rockstar Games Launcher 2 ч.
Vivo раскрыла график обновления смартфонов до Android 12 2 ч.
Wiwynn представила первый OCP-сервер с сертификацией OSF 3 ч.
Китайцы охладели к «Дню холостяков» 3 ч.
На первую годовщину PlayStation 5 компания Sony опубликовала топ-10 самых популярных игр на консоли 3 ч.
Alibaba доложила о рекордных продажах в «День холостяков» 4 ч.
«Яндекс» поможет Instagram-предпринимателям привлечь клиентов со всего интернета 4 ч.
Cooler Master выпустила корпус HAF500 за 100 евро для игровых ПК 47 мин.
NVIDIA построит ИИ-суперкомпьютере Earth-2 для моделирования изменений климата на цифровом двойнике Земли 49 мин.
Компактный USB-концентратор NOVOO «шесть в одном» сейчас стоит дешевле $20 2 ч.
Российская навигационная система лишилась одного из спутников «Глонасс-К» 2 ч.
Илон Маск продал 4,5 млн акций Tesla на это неделе — осталось продать ещё 12,5 млн ценных бумаг 2 ч.
Northvolt выпустила первые литиевые аккумуляторы, которые на 100 % сделаны из сырья от переработанных батарей 2 ч.
Учёные обнаружили потенциально опасный астероид, приближающийся к Земле 3 ч.
Colorful выпустила видеокарты GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti со сменными декоративными элементами 3 ч.
Фото дня: бушующий мир Юпитера в объективе станции «Юнона» 3 ч.
ASUS представила профессиональный монитор ProArt PA32UCR-K с подсветкой mini-LED 3 ч.