Colorful выпустила видеокарты GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti со сменными декоративными элементами

Компания Colorful выпустила графические ускорители GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3070 Ti в исполнении Customization. Они заимствуют дизайн ранее выпущенной модели iGame RTX 3070 LHR Bilibili, созданной в сотрудничестве с популярной китайской социальной платформой Bilibili. Новинки отличает возможность установки различных декоративных пластин на их кожух системы охлаждения.

В основе модели Colorful GeForce RTX 3070 Customization используется графический процессор NVIDIA GA104-302 с диапазоном частот от 1500 до 1785 МГц. Модель Colorful GeForce RTX 3070 Ti Customization построена на базе чипа NVIDIA GA104-400, работающего в диапазоне частот от 1575 до 1800 МГц. Однако обе модели могут быть интересны покупателям не столько за счёт своей производительности, сколько за счёт своего внешнего вида.

Обе видеокарты оснащены необычной системой охлаждения, в которой используются по одному вентилятору с каждой стороны, благодаря чему они отчасти напоминают некоторые эталонные версии видеокарт GeForce RTX 30-й серии. Дополнительной особенностью графических ускорителей Colorful Customization является 12-контактный разъём питания, который как правило встречается в тех же ускорителях Founders Edition.

Как уже говорилось выше, новинки от Colorful также выделяются сменными декоративными панелями. Они с помощью магнитов крепятся к кожуху системы охлаждения. В комплекте каждой видеокарты предусмотрены по три панели с разной расцветкой.