Northvolt выпустила первые литиевые аккумуляторы, которые на 100 % сделаны из сырья от переработанных батарей

По мере роста популярности электротранспорта переработка бывших в употреблении литиевых аккумуляторов из небольшого подспорья превратится в необходимое условие работы компаний по производству батарей, уверены в Northvolt. Сегодня она выпустила свой первый элемент в котором применяются исключительно добытые из отработавших аккумуляторов никель, марганец и кобальт. Опыт признан настолько удачным, что мощности по переработке будут сильно расширены.

В настоящий момент возможности Northvolt по переработке б/у-аккумуляторов довольно ограничены. Переработка ведётся в рамках фирменной программы Revolt. В рамках программы на севере Швеции в Скеллефтео будет построен завод Revolt Ett по переработке отработавших литиевых аккумуляторов и завод Northvolt Ett для выпуска новых литиевых батарей. Строительство завода Revolt Ett по переработке начнётся в 2022 году с планами ввести предприятие в строй в 2023 году. Ежегодно эта фабрика сможет перерабатывать до 125 тыс. тонн аккумуляторов. На предприятие для переработки также будет поставляться лом с завода для выпуска новых батарей.

Эксперимент с выпуском новой батареи с использованием только восстановленных никеля, марганца и кобальта позволил доказать, что новый аккумулятор из б/у-сырья ничуть не хуже новых батарей из только что добытого сырья. Переработки бояться не нужно, уверяют в Northvolt. Более того, как только электромобилей на улицах станет много, переработка батарей даст много других положительных эффектов — независимость от импортных поставщиков сырья, замкнутый цикл производства, экономию и чистую экономику.