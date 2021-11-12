Учёные обнаружили потенциально опасный астероид, приближающийся к Земле

Стало известно, что в сторону нашей планеты летит потенциально опасный астероид. Об этом рассказали учёные Института прикладной математики им. М.В. Келдыша. Разглядеть движущийся объект сумел один из сотрудников учреждения на снимках, полученных с телескопа АС-32.

«Сотрудник ИПМ им. М.В. Келдыша РАН Еленин Леонид на снимках, полученных телескопом АС-32 Абастуманской обсерватории, обнаружил новый астероид, сближающийся с Землёй. На данный момент проводится уточнение траектории движения потенциально опасного объекта», — приводит источник сообщении ИПМ.

Согласно имеющимся данным, исследователи присвоили астероиду предварительное обозначение 2021 UL17. В сообщении сказано, что он пролетает на расстоянии 18 млн км от поверхности нашей планеты. Заметим, что потенциально опасными принято считать астероиды диаметром 100–150 метров, которые пролетают на расстоянии около 7,5 млн км. Так что открытый объект 2021 UL17 под эти критерии не совсем подходит. Астероид 2021 UL17 виден как слабый объект 20-й звёздной величины.

Источник отмечает, что ранее исследователи из Лаборатории реактивного движения (JPL) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США сообщили, что в декабре к Земле приблизится астероид размером с Эйфелеву башню. Речь идёт об объекте 4660 Nereus, который 11 декабря пролетит в 3,9 млн км от Земли, что примерно в 10 раз больше расстояния до Луны. Упомянутый астероид также был классифицирован как потенциально опасный в связи с предположительными приближениями к Земле.