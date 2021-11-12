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На следующей неделе Baba Is You получит большое обновление с редактором уровней и новыми головоломками

Финский разработчик Арви Тейкари (Arvi Teikari), использующий псевдоним Hempuli, опубликовал трейлер крупного обновления для головоломки Baba Is You. 17 ноября в игре появятся более 150 новых уровней, финальная версия редактора и многое другое.

Источник изображения: humblebundle.com

Источник изображения: humblebundle.com

Обновление Baba Make Level выйдет на ПК (Windows, macOS и Linux) и Nintendo Switch. Оно привнесёт следующее:

  • официальный редактор уровней с обучением;
  • возможность делиться созданными уровнями с другими пользователями;
  • подборка лучших уровней сообщества, составленная разработчиком вручную;
  • более 150 новых головоломок;
  • более 100 головоломок, показывающих неиспользованный и вырезанный контент;
  • новые объекты, изображения, музыка и эффекты;
  • множество исправлений и дополнительная «полировка».

О планах добавить в игру редактор уровней Тейкари сообщил ещё в ноябре 2019 года. Его бета-версия вышла в декабре прошлого года. С тех пор разработчик выпустил несколько патчей с различными исправлениями.

В Baba Is You пользователь решает головоломки, меняя правила. Последние представлены в виде блоков со словами, которые можно перемещать. Взаимодействуя с ними, герой может стать камнем, превратить траву в опасное препятствие и даже изменить поставленную задачу. Оригинальная игра включает более 200 уровней.

Оригинальная Baba Is You. Источник изображений: Steam

Оригинальная Baba Is You. Источник изображений: Steam

Релиз на ПК (Steam, Humble Store и itch.io) и Nintendo Switch состоялся в марте 2019 года, а в июне этого года игра появилась на мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Первоначальная версия была создана Тейкари в 2017 году для конкурса Nordic Game Jam 2017, в котором в итоге победила. Головоломка получила несколько престижных наград, в том числе Independent Games Festival («Достижение в дизайне» и «Лучшая студенческая игра»), Game Developers Choice Awards («Лучший дизайн» и «Самая новаторская игра») и DICE Awards («Выдающееся достижение в гейм-дизайне»). Она остаётся самой известной работой автора (он создал множество других головоломок и приключений). 

Baba Is You была высоко оценена прессой: средний балл на Metacritic — 84–87 из 100. Многие журналисты назвали её одной из лучших игр за всю историю жанра. Среди недостатков в основном называли неказистую графику, однообразную музыку и непроработанное обучение. В Steam положительные рецензии составляют 98 % от общего количества, превышающего 12 тысяч, благодаря чему игра входит в число самых высокооценённых головоломок площадки. Такой же рейтинг имеют Portal, Portal 2 и бесплатная Helltaker.

Baba Is You получила максимальный балл и значок «Выбор редакции» от 3DNews. «Baba Is You — элегантная головоломка, которая минимальным количеством средств добивается максимального результата, — написал в своей рецензии Иван Бышонков. — Простая с виду, но очень глубокая внутри».

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Пазл, Моды, патчи, дополнения, Игры для Android, Игры для iOS, Nintendo,
Теги: baba is you, hempuli, головоломка
baba is you, hempuli, головоломка
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