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Российская навигационная система лишилась одного из спутников «Глонасс-К»

Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения (ИАЦ КВНО) ФГУП ЦНИИмаш сообщает о том, что из состава навигационной группировки ГЛОНАСС выведен один из спутников.

Источник изображений: АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва»

Источник изображений: АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва»

Речь идёт об аппарате нового поколения «Глонасс-К». Такие спутники отличаются от предшественников («Глонасс-М») улучшенными техническими характеристиками и увеличенным сроком активного существования. В дополнение к сигналам с частотным разделением в диапазонах L1 и L2 спутники «Глонасс-К» способны излучать гражданский навигационный сигнал с кодовым разделением в диапазоне L3.

Первый аппарат серии «Глонасс-К» был запущен в феврале 2011 года. В декабре 2014-го на орбиту отправился второй спутник, в октябре прошлого года — третий. И вот теперь стало известно, что первый из аппаратов семейства отправился на покой.

«По сообщению Центра управления системой ГЛОНАСС 11.11.2021 г. с 16:37 (мск) прекращены все работы с КА Глонасс-К №701 (20-ая точка). КА выведен из состава орбитальной группировки ГЛОНАСС», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сейчас группировка ГЛОНАСС насчитывает 25 космических аппаратов, из которых 23 используются по назначению. Ещё один спутник находится на этапе летных испытаний, а один временно выведен из системы. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, российская наука и промышленность,
Теги: глонасс, навигация, спутник, космос, наука
глонасс, навигация, спутник, космос, наука
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