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Instagram предлагает до $35 тысяч за публикацию видео в его клоне TikTok

Популярность сервиса коротких видео TikTok, чья аудитория активных пользователей в месяц превысила 1 млрд, не даёт покоя конкурирующим платформам, таким как YouTube Shorts, Snapchat Spotlight и Instagram Reels.

Источник изображения: The Verge

Источник изображения: The Verge

YouTube учредил фонд для авторов Shorts в размере $100 млн, Snapchat предлагает денежные призы за участие в соревнованиях Spotlight, а Instagram решил повысить ставки в ежемесячной бонусной программе Reels Play.

Как пишет ресурс TechCrunch, авторы контента пока не понимают, какие факторы определяют размер бонуса в программе Reels Play. В сообщении Instagram для TechCrunch указано, что программа является экспериментальной и все ещё находится на ранней стадии, отсюда и проблемы. На этой неделе в бонусной программе даже произошёл сбой, из-за чего некоторым авторам сообщили, что они не имеют права на выплату. Instagram рассказал ресурсу, что этот баг уже исправлен.

Автору Мэдди Корбин (Maddy Corbin), у которой около 52 000 подписчиков в Instagram, предложили за размещение видеороликов до $1000 в месяц. Она отметила, что другим авторам предлагали разные суммы. Некоторым авторам, у которых подписчиков было больше чем у неё, предлагали $600, а другим, у которых подписчиков гораздо меньше — $800.

Один автор контента, у которого около 24 000 подписчиков в Instagram — более чем вдвое меньше, чем у Корбин — сообщил TechCrunch, что в прошлом месяце ему был предложен бонус в размере до $800, если у него будет 1,7 млн просмотров на всех роликах, размещённых за месяц. Но в этом месяце Instagram заметно повысил ставки: теперь этот автор может получить до $8500 вознаграждения за 9,28 млн просмотров. Он отметил, что это более высокая выплата за просмотры, чем на TikTok, где у него 32 000 подписчиков.

Впрочем, пока сложно определить, как рассчитывается бонусное предложение Instagram. Одному пользователю Reddit предлагали до $35 000 за более 58 миллионов просмотров в месяц. Мигель Лозада (Miguel Lozada), стример Twitch, у которого около 800 подписчиков в Instagram, получил такое же предложение в размере $8500, что и автор с 24 000 подписчиками. Другой пользователь с 59 000 подписчиков сообщил TechCrunch, что в этом месяце ему предложили бонус в размере $850.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение,
Теги: instagram, instagram reels, видео
instagram, instagram reels, видео
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