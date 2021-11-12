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Илон Маск продал 4,5 млн акций Tesla на это неделе — осталось продать ещё 12,5 млн ценных бумаг

В минувшие выходные глава Tesla после голосования в твиттере пообещал продать 10 % своего пакета акций компании для уплаты личных налогов. Учитывая, что общий объём пакета составляет 170 млн акций, а до среды он реализовал только 4,5 млн, получается, что Илону Маску (Elon Musk) предстоит продать ещё 12,5 млн ценных бумаг автопроизводителя — на сумму более $13 млрд.

Источник изображения: Blomst / pixabay.com

Источник изображения: Blomst / pixabay.com

По данным исследовательской компании Equilar, продажа своих акций Илоном Маском по ряду критериев является рекордной. Прежний рекорд поставил бывший глава Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos), который чуть более чем за неделю продал 2 млн акций компании и выручил $6,6 млрд, прежде чем покинул свой пост.

Напомним, что в минувшие выходные Маск провёл опрос в твиттере о том, стоит ли ему продавать часть своих акций Tesla для уплаты налогов. Речь идёт в первую очередь о налогах на прибыль, которую принесло подорожание акций компаний, принадлежащих Маску. При этом Маск не получает зарплату за работу в Tesla или SpaceX, у него есть только акции. После опроса акции производителя электромобилей до четверга упали на 13 %, до отметки в $1063,51, и потеряли ещё 0,4 % в четверг. Но, несмотря на такую динамику, стоимость компании всё ещё составляет более $1 трлн.

Господин Маск долгое время не хотел продавать акции Tesla, поскольку это ослабляет его контроль над компанией. В отличие от Meta и Alphabet в компании не предусмотрено двух типов акций, которые дают учредителям контроль над акционерами. По данным Equilar, в 2016 году Маск продал акций на сумму $600 млн для уплаты налогов. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, сегодня Маск является самым богатым человеком в мире, и даже после продажи акций он остаётся крупнейшим акционером Tesla.

В минувший понедельник Маск продал более 900 тыс акций на сумму около $1,1 млрд для уплаты налогов — опционы и продажи были реализованы в соответствии с заранее установленным торговым планом, который глава компании установил ещё 14 сентября, то есть почти за два месяца до голосования в твиттере. Согласно опубликованным документам, проданные во вторник и среду 3,6 млн акций не содержат сносок о торговых планах и обязательствах по удержанию налогов.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, финансовые новости и аналитика,
Теги: илон маск, tesla, акции
илон маск, tesla, акции
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