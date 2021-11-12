Cooler Master выпустила корпус HAF500 за 100 евро для игровых ПК

Компания Cooler Master начала продажи компьютерного корпуса HAF500, о подготовке которого впервые сообщалось минувшим летом. Новинка, предназначенная для построения игровых ПК, представлена в белом и чёрном цветовых исполнениях.

Изделие рассчитано на работу с материнскими платами Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, SSI CEB, E-ATX. Доступны семь посадочных мест для карт расширения. Длина графических ускорителей может достигать 410 мм.

Фронтальная панель имеет сетчатое исполнение, а левая боковая стенка изготовлена из закалённого стекла. В оснащение изначально включены четыре вентилятора. Спереди установлены два крупных 200-мм кулера с адресуемой подсветкой ARGB. В области корзины для накопителей располагается 120-мм вентилятор с подсветкой ARGB. Сзади закреплён ещё один кулер на 120 мм.

Решение имеет размеры 516 × 224 × 510 мм. Система может нести на борту два накопителя типоразмера 3,5/2,5 дюйма и ещё два накопителя на 2,5 дюйма. Интерфейсный блок в верхней части объединяет два порта USB 3.2 Gen1, разъём USB 3.2 Gen2 Type-C и комбинированное гнездо для наушников/микрофона.

Допускается развёртывание жидкостного охлаждения с фронтальным и верхним радиаторами формата до 360 мм, а также тыльным радиатором на 120 мм. Высота процессорного кулера не должна превышать 167 мм.

Приобрести корпус Cooler Master HAF500 можно по ориентировочной цене 100 евро.